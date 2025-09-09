Baltijas balss logotype
Удачный улов: 13-летний рыбак поймал палтуса почти в 81 кг

В мире животных
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Удачный улов: 13-летний рыбак поймал палтуса почти в 81 кг

В штате Нью-Гэмпшир (США) 13-летний Д. Денио выловил огромного атлантического палтуса.

Как уточняется, он вышел в море вместе с 40 рыболовами, планировавшими рыбачить всю ночь. Денио посоветовали опустить леску на дно — вдруг там притаился палтус. Юноша последовал совету, и уже через 60 секунд его удочка зашевелилась.

Борьба с уловом длилась около пятнадцати минут, после чего подростку удалось извлечь рыбу. Масса пойманного палтуса составила 80,5 кг. После взвешивания сведения передали в Международную ассоциацию спортивного рыболовства, которая ведёт учёт крупнейших уловов в мире. Теперь Денио претендует на рекорд среди юниоров, сообщает The Portsmouth Herald.

Ранее экипаж судна Barbara V выловил трёхметрового марлина весом 421,6 кг. Эта рыба стала пятой по величине за всю историю турнира White Marlin Open.

Читайте нас также:
#рыбалка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 8
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 9
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 11
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 35
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 36
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 56
