Удачный улов: 13-летний рыбак поймал палтуса почти в 81 кг

Как уточняется, он вышел в море вместе с 40 рыболовами, планировавшими рыбачить всю ночь. Денио посоветовали опустить леску на дно — вдруг там притаился палтус. Юноша последовал совету, и уже через 60 секунд его удочка зашевелилась.

Борьба с уловом длилась около пятнадцати минут, после чего подростку удалось извлечь рыбу. Масса пойманного палтуса составила 80,5 кг. После взвешивания сведения передали в Международную ассоциацию спортивного рыболовства, которая ведёт учёт крупнейших уловов в мире. Теперь Денио претендует на рекорд среди юниоров, сообщает The Portsmouth Herald.

Ранее экипаж судна Barbara V выловил трёхметрового марлина весом 421,6 кг. Эта рыба стала пятой по величине за всю историю турнира White Marlin Open.