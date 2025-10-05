Baltijas balss logotype
В Тарту более 100 птиц ежегодно убиваются об автобусные остановки. Что делать?

В мире животных
Дата публикации: 05.10.2025
BNS
Изображение к статье: В Тарту более 100 птиц ежегодно убиваются об автобусные остановки. Что делать?

Члены Орнитологического общества в воскресенье в полдень представят на автобусной остановке Atlantise в Тарту предложения, как сделать стеклянные поверхности городских автобусных остановок заметнее, а значит и безопаснее для перелётных птиц.

Тематические экскурсии «Перелётные птицы и стеклянные поверхности» начнутся в 12 и в 13 часов, их участникам расскажут о миграции птиц, об опасности стеклянных поверхностей для перелётных птиц и о способах обеспечения безопасности стеклянных поверхностей. Сотрудники Орнитологического общества также представят предложение по инклюзивному бюджету, который позволит сделать автобусные остановки заметнее для птиц и обогатить городское пространство.

В День семьи можно понаблюдать за птицами и спроектировать автобусную остановку своей мечты. Дети и взрослые смогут придумать и нарисовать на бумаге узоры, картины или рисунки, которые можно было бы использовать для стеклянных стен автобусных остановок.

Большинство автобусных остановок в Тарту имеют незаметные стеклянные стены, и это представляет собой угрозу для птиц, поскольку птицы в отличие от людей не воспринимают стекло как препятствие, а видят лишь проём, через который можно пролететь, или отражение природы на стеклянной поверхности. Если бы стеклянные стены 75 автобусных остановок в Тарту были украшены декоративной плёнкой или росписью, они стали бы заметнее для птиц, а это позволило бы предотвратить гибель более сотни птиц ежегодно.

Идея № 3 для инклюзивного бюджета Тарту «Сделать автобусные остановки заметными», представленная Орнитологическим обществом, выложена в информационной системе Volis. Жители Тарту могут выбрать одну из 24 идей до среды, проголосовав электронным способом или в информационном центре ратуши.

#безопасность #птицы
Оставить комментарий

Видео