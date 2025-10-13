Обыкновенный бегемот, или гиппопотам, — крупное млекопитающее из отряда китопарнокопытных семейства бегемотовых. Как правило, вес взрослого самца составляет примерно 3 тонны, но у некоторых особей достигает 4 тонн, что сравнимо с парой внедорожников. Среди наземных животных бегемот разделяет с носорогом второе место по массе, уступая лишь слону.

Ранее места обитания включали практически всю территорию Африки. Сейчас животное встречается только к югу от Сахары, селится около пресных водоемов.

Что едят бегемоты в природе

Несмотря на то, что бегемот ведет полуводный образ жизни и большую часть времени проводит в воде, водоросли он не ест.

С наступлением ночи выходит на сушу и пасется, съедая около 40–70 кг околоводной и наземной травы, что составляет чуть более 1% от общего веса взрослой особи. Этим животным не нужно больше, так как, благодаря огромной длине кишечника (до 60 м), пища усваивается лучше, чем, к примеру, у слонов.

Едят ли бегемоты мясо

Долгое время считалось, что гиппопотам — крупное травоядное, но в 2015 году международная группа ученых подтвердила, что он регулярно питается мясом других животных. Такой вывод биологи сделали, расследуя причины эпидемии ящура среди бегемотов, живущих на территории Уганды и Замбии.

Их смертность от этого заболевания оказалась в пять–десять раз выше, чем среди других крупных травоядных. Печальная статистика заставила ученых предположить, что ящур может проникать в организм гиппопотамов с мясом потребляемых в пищу животных.

Ранее уже поступали свидетельства о том, что в дикой природе бегемот нападает на газелей, антилоп и поедает падаль. Теперь ученые полагают, что к смене рациона он прибегает в случае нехватки в организме минеральных солей.

Что едят бегемоты в зоопарке

В неволе меню бегемотов включает фрукты, овощи и другую растительную пищу. Помимо этого, им дают специальные корма.

А вот мясом нет, не кормят.

6 интересных фактов о бегемотах

Бегемоты являются ближайшими родственниками китов. Оба вида возникли от общего предка, который был наземным и жил около 55 млн лет назад.

В коже животного расположено много специальных желез, выделяющих секрет красноватого цвета. Он действует как солнцезащитный крем, защищая кожу от пересыхания и растрескивания. Поэтому под солнцем гиппопотам розовеет.

Бегемот — один из наиболее быстрых представителей животного мира: на суше он способен развить скорость 30–40 км/ч, в воде — 13 км/ч.

Бегемот может находиться под водой около двух минут. При погружении ноздри животного автоматически закрываются, а при выныривании — открываются.

Рев бегемота сравним с раскатом грома: его мощность достигает 110 децибелов..