Кошка — идеальная мать, готовая сутки напролет терпеть новорожденных террористов, которые истязают ее молочный живот, устраивают учебные бои, прикрываясь телом матери. А после всех их разбоев мама заботливо пригладит шерстку каждого своего котенка и окутает теплом своего тела.

Но момент расставания близок, а материнскому инстинкту матери-кошки мог бы позавидовать даже человек. Разрывается ли сердце кошки в момент расставания со своими котодетками?

Едва появившись на свет, слепые и неуклюжие котята полностью зависят от своей мамы. За первое молоко и тепло, навыки гигиены, первую охоту они обязаны своей матери, которая выступает в роли проводника в нашем большом мире.

Кажется, что так будет всегда, но котята быстро подрастают, пробуют твердую пищу и начинают жить собственной жизнью. А там, где начинается самостоятельность, приходит конец родительским отношениям. Лучший период отлучения котенка от кошки — с 3 месяцев, когда котенок уже не нуждается в контроле со стороны мамы. Да и у замученной своими спиногрызами кошки к этому моменту пропадает молоко, а с ним и угасает материнский инстинкт.

Тогда самка может и не заметить «потери бойца», особенно если хозяева не будут акцентировать на этом внимание питомца. Ну поорет пару-тройку дней, иногда чуть больше, а затем вернется к нормальной жизни, где ей не придется больше прятаться по верхам, спасаясь от назойливой мелкотни, которая не прочь вспомнить былое и впиться своими молочными зубками в истерзанные соски мамы-кошки.

Если хозяин будет придерживается нескольких основных правил, то все пройдет как по-маслу:

Котенка лучше всего отдавать, пока мать этого не видит. Но если котенку уже стукнуло 12 недель и более, то можно опустить этот момент, кошка будет только рада. Отдавать котят стоит по одному в день, чтобы кошка постепенно привыкала к спокойной жизни без многочисленного потомства.

Что будет, если забрать у кошки месячного котенка?

Если у вас нет другого выхода, то будьте готовы к тому, что кошка будет очень тяжело переносить разлуку. Молоко все еще продолжает прибывать к молочным железам, их начинает распирать и, чтобы не получить мастит, кошка идет на поиски своих малышей, жалобно зовя их, чтобы те избавили ее от болей. Сильно развитый материнский инстинкт усугубляет ситуацию и кошка начинает жалобно плакать, отказываться от еды, доводя себя, порой, до депрессии.