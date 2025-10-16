Baltijas balss logotype
Сколько времени таракан может жить без головы и как такое возможно

В мире животных
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сколько времени таракан может жить без головы и как такое возможно

Говорят, что если на Земле произойдет ядерная катастрофа, после нее останутся лишь тараканы! Проверить эту теорию сложно, однако еще один удивительный факт о живучести тараканов был доказан уже давно. Да, это правда! Тараканы действительно могут жить без головы неделями.

Чтобы понять, почему тараканы, как и многие другие насекомые, могут так легко пережить обезглавливание, нужно обратиться к аналогичному процессу с человеком. Во-первых, при обезглавливании человека или крупного млекопитающего теряется много крови, а также сильно падает кровяное давление, что препятствует транспортировке кислорода и питательных веществ к жизненно важным тканям. Кроме того, люди дышат через рот или нос, а мозг контролирует эту критическую функцию, поэтому без головы дыхание прекратится.

Но у тараканов нет кровяного давления, как у людей. У этих существ незамкнутая кровеносная система, в которой давление гораздо меньше. После того, как таракан теряет голову, кровь на месте среза просто свернется.

Дышат же эти паразиты через стигмы — маленькие отверстия в разных частях тела. Они направляют воздух непосредственно к тканям через трахеи, этот процесс не контролируется мозгом, а также насекомым не нужно переносить кислород через кровь.

Но как же таракан будет существовать безо рта? Неужели он не захочет есть? Тараканы являются пойкилотермами, то есть хладнокровными существами. Они нуждаются в гораздо меньшем количестве пище, чем, например, люди. Поэтому если насекомое не заболеет или не будет съедено хищником, оно может спокойно жить несколько недель.

Без мозга тело таракана также все еще может функционировать, выполняя простые функции и рефлексы. Все дело в ганглиях — скоплениях нервной ткани, распределенных внутри каждого сегмента тела и способных выполнять основные нервные функции. Все эти особенности насекомого позволяют ему жить даже после отсечения головы.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео