Лучшим кормом для всех зимующих птиц считаются нежареные и несоленые семена подсолнечника.

«Особенно любят их различные виды синиц, поползни, дубоносы, зеленушки. В семенах содержатся жиры, которые так необходимы птицам холодными зимними ночами, - объясняет эколог Виктория МАЗАНИК.

Семена проса и дробленую овсяную крупу любят домовые и полевые воробьи. Семена рапса - чижи, снегири и зеленушки. Льняное семя вносит хорошее разнообразие в кормовую смесь. Лучше всего его едят дубоносы, зеленушки, снегири и другие виды птиц.

Угощения для пернатых насыпайте ежедневно по мере необходимости утром и за 1-2 часа до наступления темноты, чтобы птицы отправились на ночлег сытыми, особенно в морозные вечера».