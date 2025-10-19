Как они чувствуют вкус и что позволяет им охотиться в мутной воде.

Язык — это подвижный мышечный орган в ротовой полости, который участвует в обработке пищи, глотании и, что очень важно для людей, в формировании звуков речи. По этим строгим критериям у рыб языка, конечно, нет. Но на месте «отсутствующего» органа у них есть другой.

Что у рыб вместо языка

Язычная кость у рыбы — это неподвижная костная структура, которая защищает сосуды, участвует в глотании и, у некоторых видов, служит оружием

Если заглянуть в пасть, например, щуки или речного окуня, можно увидеть нечто, на первый взгляд напоминающее язык. Но это обманчивое впечатление. На дне рта находится не мышечный орган, а особая костная пластина.

Чем же язычная кость принципиально отличается от привычного языка?

Язычная кость — это часть скелета рыбы, прочная и неподвижная структура. Она лишена сложной мускулатуры, а значит, не может шевелиться так же свободно и гибко, как наш язык. К тому же она не имеет вкусовых рецепторов.

Зачем рыбам нужна язычная кость

У ученых есть несколько ответов. Первая и самая главная функция — защитная. Дело в том, что прямо под язычной костью, в очень уязвимом месте, проходит крупный кровеносный сосуд — брюшная аорта, которая несет кровь от сердца. Твердая костная пластина служит надежным щитом, предохраняя эту «магистраль» от повреждений живой и извивающейся добычей, которую рыба заглатывает.

Еще язычная кость активно участвует в питании. Хотя рыбы не жуют пищу, им нужно направлять ее в глотку. Здесь-то и помогает язычная кость. Работая вместе с движениями челюстей и жаберных крышек, она действует как поршень или лопатка, подталкивая пищу дальше по пищеводу. Это особенно хорошо заметно у хищных рыб. Наблюдая, как щука или судак заглатывают добычу, можно увидеть, как слаженно работает их ротовой аппарат, и язычная кость является его важной частью. А у многих карповых рыб (например, у леща или плотвы) она представляет собой твердую роговую пластинку, которая помогает перетирать пищу о небо.

Но и это еще не все! У некоторых рыб язычная кость эволюционировала в грозное оружие. Классический пример — рыба-овцеголов, которая обитает у берегов Южной и Северной Америки. У нее на язычной кости расположены мощные зубы, помогающие дробить панцири крабов и ракушек. А один род глубоководных рыб и вовсе получил название Glossanodon, что дословно означает «язык-зуб».

Как рыбы чувствуют вкус без языка

Поскольку рыбы постоянно окружены водой, им нет необходимости концентрировать вкусовые рецепторы исключительно во рту. Вода — идеальный проводник для химических сигналов, и рыбы используют это по максимуму. Вкусовые почки у них могут располагаться где угодно: на губах, плавниках, усиках и по всей поверхности тела.

Ярчайший пример — обыкновенный сом. Он является настоящим «дегустатором». Его длинные, чувствительные усы усеяны тысячами вкусовых рецепторов. Но и это не предел. У канального сома, к примеру, общее количество вкусовых почек на всем теле достигает фантастических 680 000! Для сравнения, у человека их всего около 5000.

То есть сом плывет по реке и буквально «пробует на вкус» воду вокруг себя. Он может определить вкус добычи или опасности, просто проплывая мимо, касаясь дна плавниками или направляя струю воды с химическими сигналами на свои усы. Эта особенность позволяет прекрасно охотиться в мутной воде, где видимость ограничена. Сомы не столько ищут добычу глазами, сколько «вычисляют» ее на вкус и запах.

Подобным образом действуют налим и карп. Они также активно используют распределенную вкусовую систему, чтобы искать добычу в донных отложениях. Таким образом, рыбы не просто лишены языка — они превратили в орган вкуса практически всю свою поверхность.