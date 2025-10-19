В лесах Таиланда обнаружен новый вид паука с поразительной особенностью: его тело разделено строго посередине.
Левая половина окрашена в коричнево-оранжевый цвет и имеет признаки самки, а правая — в беловато-серый, с характерными чертами самца. Такое явление называется билатеральным гинандроморфизмом и чрезвычайно редко встречается у пауков, особенно в семействе Bemmeridae, к которому относится найденный вид.
Учёные объясняют подобное разделение ошибками при делении половых хромосом на ранних стадиях эмбрионального развития. Новый вид получил название Damarchus inazuma в честь персонажа японской манги, способного менять пол.
Находка имеет важное значение для изучения генетики и биологии пауков, расширяя представления о половом диморфизме и хромосомных аномалиях.
