В Таиланде нашли паука, который наполовину самец и наполовину самка

В мире животных
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Таиланде нашли паука, который наполовину самец и наполовину самка

В лесах Таиланда обнаружен новый вид паука с поразительной особенностью: его тело разделено строго посередине.

Левая половина окрашена в коричнево-оранжевый цвет и имеет признаки самки, а правая — в беловато-серый, с характерными чертами самца. Такое явление называется билатеральным гинандроморфизмом и чрезвычайно редко встречается у пауков, особенно в семействе Bemmeridae, к которому относится найденный вид.

Учёные объясняют подобное разделение ошибками при делении половых хромосом на ранних стадиях эмбрионального развития. Новый вид получил название Damarchus inazuma в честь персонажа японской манги, способного менять пол.

Находка имеет важное значение для изучения генетики и биологии пауков, расширяя представления о половом диморфизме и хромосомных аномалиях.

#природа
Оставить комментарий

