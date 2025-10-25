Baltijas balss logotype
«Натуралка» или сухой корм — какой рацион лучше для собак 0 141

В мире животных
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Натуралка» или сухой корм — какой рацион лучше для собак

Ученые ответили на извечный вопрос.

Ученые из Университета Хельсинки выяснили, что выбор между сухим кормом и натуральной диетой может кардинально менять метаболические процессы у собак. Кинологи сравнили два принципиально разных подхода к питанию, наблюдая за 46 стаффордширскими бультерьерами в течение 4,5 месяцев.

Какой корм лучше

Собаки на сухом корме, в основе которого были рис и кукуруза, набрали больше веса, чем собаки на сырой диете. У них также зафиксировали повышенный уровень сахара в крови, высокие показатели холестерина и триглицеридов. Почему некоторые собаки так любят мячики.

В то время животные на сырой мясной диете, богатой жирами и белками, показали снижение уровня глюкозы и уменьшение уровня холестерина. Также у них наблюдался рост кетоновых тел — показателя перехода на жировой метаболизм.

«Сырая диета запустила метаболический переключатель, при котором организм начинает использовать жиры как основной источник энергии», — объясняет ведущий исследователь доктор Сара Холм.

Парадоксально, но несмотря на высокое содержание жиров в диете, уровень холестерина у этих собак снижался. Этот эффект наблюдается и у людей на низкоуглеводных диетах. Ветеринары сравнили веганские и мясные корма для собак: какие из них питательнее.

Эволюционное объяснение

Исследование подтверждает: современные сухие корма, где до 50% калорий поступает из углеводов, не соответствуют биологическим потребностям собак. Их предки-волки исторически потребляли пищу с преобладанием белков и жиров.

«Наши открытия отражают исследования в области питания человека, где богатые углеводами диеты ассоциируются с риском метаболических нарушений», — отмечает руководитель группы DogRisk доктор Анна Хельм-Бьоркман.

У собак на сухом корме ученые наблюдали состояние, напоминающее ранние стадии метаболического синдрома — предшественника диабета 2-го типа у людей. Похоже, собаки могут служить ценными моделями для изучения связи питания и хронических заболеваний. Исследование не предлагает универсального решения, но подчеркивает: выбор рациона — не просто вопрос вкуса или удобства, а фундаментальное решение, определяющее, как организм будет производить и использовать энергию на протяжении всей жизни собаки.

#собаки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
