Gigantopithecus blacki являлся крупнейшим приматом, когда-либо существовавшим на Земле. Теперь исследователи, вероятно, нашли ответ на вопрос о причинах вымирания этой гигантской обезьяны.

Первое упоминание о гигантопитеке было сделано немецким палеонтологом Густавом фон Кенигсвальдом в 1935 году. Ученый наткнулся на необычный экземпляр в китайском магазине, специализировавшемся на традиционной медицине. Зуб, получивший название «зуб дракона», на самом деле принадлежал неизвестному виду вымершей обезьяны, которую ученый назвал Gigantopithecus.

На сегодняшний день единственными свидетельствами существования этих существ являются 200 окаменелых зубов и четыре челюстные кости.

Gigantopithecus blacki иногда именуют «настоящим Кинг-Конгом» из-за его колоссальных размеров. Взрослые особи этой древней обезьяны могли достигать более 3 метров в высоту и весить от 200 до 300 килограммов.

Этот гигантский примат населял материковую часть Юго-Восточной Азии 2 миллиона лет назад, пока не исчез при загадочных обстоятельствах.

Что стало причиной вымирания Gigantopithecus blacki?

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые из Университета Маккуори собрали образцы пыли, окаменелостей и отложений из 22 пещер в китайской провинции Гуанси. Исследователи применили шесть различных методов датирования, чтобы определить время исчезновения гигантских приматов.

Анализ показал, что 2,3 миллиона лет назад окружающая среда представляла собой густые леса с плотным растительным покровом, что было идеальным для Gigantopithecus blacki и других приматов, обитающих в джунглях. Однако около 600 000 лет назад климат в регионе начал меняться — лесно-травяная экосистема уступила место открытой лесной среде.

В отличие от своих сородичей, Gigantopithecus blacki не смог адаптироваться к новым условиям. Зубы животного демонстрировали признаки хронического стресса по мере того, как вид начинал вымирать. Питание гигантов также становилось все более скудным из-за открытия и высыхания лесов.

Одним из ключевых факторов гибели Gigantopithecus blacki стал его огромный размер — он ограничивал примата в мобильности для поиска пищи.

Исследователи подчеркивают, что в настоящее время климат также претерпевает изменения, а крупные приматы теряют свои места обитания из-за человеческой деятельности. Учитывая надвигающееся шестое массовое вымирание, понимание судьбы Gigantopithecus blacki может помочь в сохранении современных видов обезьян.