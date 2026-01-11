В Таиланде спустя почти три десятилетия вновь обнаружили суматранскую кошку – редкий и находящийся на грани исчезновения вид. Причем найдено было не одно животное. Последний подтвержденный случай встречи с этой небольшой дикой кошкой, по размеру похожей на домашнюю и питающейся в основном рыбой, произошёл в 1995 году на границе с Малайзией. К 2014 году, из-за отсутствия новых данных, тайские власти опасались, что вид полностью исчез в стране.

Однако, как сообщило издание Mongabay, сопредседатель Группы специалистов по кошачьим IUCN Урс Брайтенмозер объявил, что следы суматранской кошки вновь зафиксированы в заповеднике дикой природы имени принцессы Сириндхорн.

Открытие стало особенно значимым благодаря обнаружению детеныша – это говорит о том, что в этом районе существует небольшая, но жизнеспособная популяция. Эти кошки славятся своей скрытностью и предпочитают заболоченные леса, куда добраться крайне трудно. В прошлом году организация Panthera совместно с тайским Департаментом национальных парков начала исследования на юге страны. Ученым пришлось передвигаться по торфяным болотам с водой по грудь и пробираться сквозь густые мангровые леса.

Несмотря на сложности, исследователи установили фотоловушки, которые зафиксировали 13 появлений кошек в 2024 году и еще 16 – в 2025-м. Ранее изучались лишь окраины леса, поэтому новые данные позволяют предположить, что внутри лесного массива животных больше, чем считалось.

Особенно важно подтверждение того, что в популяции есть детеныш – ведь самки суматранской кошки обычно рождают только одного котенка. Это означает, что в регионе присутствуют взрослые особи и продолжается успешное размножение вида.

У суматранской кошки стройное тело с изящными удлиненными конечностями. Голова более удлиненная и цилиндрическая, чем у домашних кошек. Расстояние от ушей до глаз достаточно большое. У вида густой мех, красновато-коричневый на макушке, тёмно-коричневый на теле с белыми пятнами на нижней части живота. Морда светлее тела, под глазами от носа до уголка глаза белая полоса, подбородок также белый. Уши у кошки закругленные. Глаза большие, расположены впереди и близко друг к другу, такое положение глаз дает улучшенное стереоскопическое зрение. Особенностью вида являются заостренные премоляры, они вдвое больше, чем у домашних кошек, такие зубы нужны, для ловли скользкой рыбы. Ещё одной особенностью являются когти, они довольно короткие и могут втягиваться только частично, коло 2/3 когтя остается наружу. Длина головы и тела суматранской кошки от 41 до 50 см, хвост у них короткий, длинной 13—15 см. Весит кошка всего 1,5—2,5 кг.

Суматранские кошки, зарегистрированные на Калимантане наиболее активны ночью, в неволе же самка была наиболее активна в утреннее и вечернее время. Вид живет поодиночке и имеет свои территорию, помечая её своим запахом. Предполагается, что их рацион состоит в основном из рыбы, но также сообщалось, что они ловят лягушек и ракообразных, а также крыс и кур. Кошка ловит рыбу полностью погружая голову в воду, а после уносит добычу на берег, где съедает её. Было замечено, что они моют предметы как еноты.

Звуки издающиеся суматранской кошкой похожи на звуки домашней кошки, они мурлыкают и издают другие короткие звуки.

Беременность кошки длится 56 дней, из трех пометов в неволе один состоял из двух котят, два других из одного. В неволе кошки прожили до 14 лет.