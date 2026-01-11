Челюстные мышцы акул не способны самостоятельно прокачивать воду через жабры. Эти хищники вынуждены двигаться, чтобы захватывать воду пастью. Поэтому акула может оставаться в состоянии покоя не более часа. Если она уснёт надолго, то рискует погибнуть от нехватки кислорода.

Разные виды акул по-разному решают эту проблему. Например, у собачьих акул и катранов за работу плавательных мышц отвечает спинной мозг, что позволяет им, возможно, передвигаться во сне, как лунатики.

Некоторые виды акул, такие как акулы-няньки из семейства усатых акул, были замечены в том, что они могут долго лежать на дне. Они не плавают, но продолжают дышать, открывая и закрывая рот, синхронизируя эти движения с работой глотки и жаберной мускулатуры. Кроме того, у многих придонных видов имеются отверстия позади глаз (брызгальца), которые способствуют циркуляции воды: через брызгальца акула втягивает воду, которая по специальному каналу направляется в жабры.

Также возможно, что некоторые акулы способны спать «наполовину», как дельфины, у которых полушария головного мозга отдыхают по очереди. Такая акула может дремать и одновременно управлять плавниками и хвостом, что позволяет ей двигаться и, следовательно, дышать.