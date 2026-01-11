Baltijas balss logotype
Действительно ли акулы никогда не спят?

В мире животных
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли акулы никогда не спят?

Большинство видов акул спят очень мало.

 

Челюстные мышцы акул не способны самостоятельно прокачивать воду через жабры. Эти хищники вынуждены двигаться, чтобы захватывать воду пастью. Поэтому акула может оставаться в состоянии покоя не более часа. Если она уснёт надолго, то рискует погибнуть от нехватки кислорода.

Разные виды акул по-разному решают эту проблему. Например, у собачьих акул и катранов за работу плавательных мышц отвечает спинной мозг, что позволяет им, возможно, передвигаться во сне, как лунатики.

Некоторые виды акул, такие как акулы-няньки из семейства усатых акул, были замечены в том, что они могут долго лежать на дне. Они не плавают, но продолжают дышать, открывая и закрывая рот, синхронизируя эти движения с работой глотки и жаберной мускулатуры. Кроме того, у многих придонных видов имеются отверстия позади глаз (брызгальца), которые способствуют циркуляции воды: через брызгальца акула втягивает воду, которая по специальному каналу направляется в жабры.

Также возможно, что некоторые акулы способны спать «наполовину», как дельфины, у которых полушария головного мозга отдыхают по очереди. Такая акула может дремать и одновременно управлять плавниками и хвостом, что позволяет ей двигаться и, следовательно, дышать.

