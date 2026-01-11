Baltijas balss logotype
Удивительная история утконоса: почему ученые долгое время сомневались в его существовании

В мире животных
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удивительная история утконоса: почему ученые долгое время сомневались в его существовании

Утконос — одно из двух млекопитающих, откладывающих яйца вместо рождения живых детенышей. Эти существа выглядят поистине фантастически, и долгое время их считали мифическими. Ученые продолжают исследовать утконосов, каждый раз добавляя новые детали в их описание. Первое научное описание утконоса было сделано Джорджем Шоу, который опубликовал одно из первых английских описаний с научными названиями...

 


Неудивительно, что в прошлом существование утконосов воспринималось как вымысел. Посмотрите на это животное: с одной стороны оно напоминает бобра, а с другой — утку-гиганта. Эта необычная смесь зверя и птицы ставила под сомнение все представления о фауне Австралии, и даже реальные экземпляры животных считали не более чем искусно изготовленными чучелами, созданными ловким таксидермистом из частей разных животных, ниток и иглы. Согласитесь, утконос выглядит действительно фантастически.

Впервые утконос был описан в научной литературе в 1799 году... Это открытие принадлежит натуралисту Джорджу Шоу. Всё началось с того, что он получил посылку от губернатора Австралии Джона Хантера. Открыв коробку, он обнаружил сохранившуюся шкурку шоколадного цвета. Морда на шкуре напоминала морду грызуна, а лапы были похожи на утиные. Шоу признался, что посылка показалась ему крайне подозрительной, и он изначально считал её подделкой, но не смог найти никаких следов склеивания или сшивания.

С годами наблюдений за этими удивительными существами накопилось множество образцов и описаний их естественной среды обитания. В это время научное сообщество переживало новую, захватывающую эпоху открытий и обсуждений. К 1823 году анатом (и расхититель могил) Роберт Нокс заметил, что «хоть экстраординарная природа утконоса и вызывала сомнения у ученых, все они были мгновенно развеяны, стоит лишь обратиться к анатомии».

С тех пор история утконоса только обогатилась новыми деталями. Это животное оказалось еще более интересным, чем предполагали исследователи: оно не только откладывает яйца, как птицы, но и обладает ядовитыми шпорами на задних лапах, которые эффективно защищают его от хищников и конкурентов во время брачных игр...

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

