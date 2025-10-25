Ученые обнаружили, что обычные собаки могут быть мощным средством против старения. Новое исследование в журнале Behavioural Sciences показало, что всего один час в неделю, проведенный с собакой, способен улучшить состояние клеток организма и замедлить биологические часы.

Особенно ярко этот эффект проявился у женщин, страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), пишет Independent.

Исследование провели специалисты из Атлантического университета Флориды. Они наблюдали за 28 женщинами-ветеранами, которые добровольно согласились участвовать в программе подготовки служебных собак для раненых солдат. Ранее мы писали, как люди выбирают себе питомцев.

Чтобы оценить пользу такого общения, ученые использовали точные биологические маркеры. Они измерили длину теломер участниц — это защитные «колпачки» на концах хромосом, которые считаются одним из главных показателей биологического возраста. Чем теломеры короче, тем быстрее идет процесс старения клеток. Параллельно исследователи анализировали образцы слюны, отслеживали сердечный ритм и фиксировали общее состояние добровольцев. Участниц разделили на две группы. Первая группа занималась дрессировкой собак, а вторая — просто смотрела обучающие видео о животных. К слову, недавно ученые обнаружили у собак «человеческий» тип мышления.

У женщин, которые работали с собаками, длина теломер увеличилась, что указывает на замедление клеточного старения. А у тех, кто только смотрел видео, теломеры, наоборот, укоротились, что говорит об ускоренном износе клеток.

При этом улучшение психического состояния отмечалось в обеих группах. Однако именно живое общение с животными оказало выраженный положительный эффект на тех, кто пережил сильный психологический стресс.

Это открытие подтверждает, что собаки могут быть не просто верными друзьями, но и настоящими «лекарями», способными влиять на самые глубокие биологические процессы в человеческом организме.