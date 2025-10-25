Учёные из Университета Джорджии исследовали шесть североамериканских видов летучих мышей и обнаружили уникальную особенность — все они светятся ярко-зелёным цветом в ультрафиолетовом свете. Этот фотолюминесцентный эффект особенно заметен на коже крыльев, хвостах и задних конечностях и точно совпадает с диапазоном света, который способны воспринимать сами мыши (520–552 нм).

Феномен наблюдается как у старых музейных, так и у современных образцов, вне зависимости от возраста, среды обитания или пола. Это доказывает, что способность унаследована генетически и, вероятно, была приобретена общим предком всех современных видов.

Функциональное значение свечения пока не определено, однако оно, возможно, связано с внутривидовой коммуникацией: зрение летучих мышей позволяет им различать такие сигналы в сумерках, что может помогать в оценке дистанции или распознавании сородичей на лету.

При этом анализ показал, что свечение не зависит от места обитания — будь то кроны деревьев или пещеры, — что исключает его связь с маскировкой. Некоторые исследователи считают, что эта особенность — реликт, который когда-то играл более важную роль до появления эхолокации, но сохранился в геноме как филогенетическая память.

Открытие расширяет представления о разнообразии адаптаций среди млекопитающих и демонстрирует, что биохимические особенности можно выявлять даже по музейным образцам.