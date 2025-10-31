Учёные впервые задокументировали, как рыжие крысы (Rattus norvegicus) охотятся на летучих мышей рода Myotis в воздухе у входа в пещеру недалеко от Гамбурга.

Исследователи наблюдали два зимовальных убежища (гибернакулы) — Segeberger Kalkberg и Lüneburger Kalkberg, где многотысячные колонии летучих мышей прячутся на ночь, чтобы сохранить тепло.

С помощью инфракрасных камер было зафиксировано 30 попыток охоты и 13 успешных нападений крыс на Segeberger Kalkberg. Крысы использовали две тактики: нападение на отдыхающих мышей и ловлю тех, что находились в полёте. При этом они вставали на задние лапы, удерживая равновесие хвостом, и поднимали передние лапы для перехвата жертвы.

Примечательно, что крысы охотились почти вслепую, ориентируясь в темноте по потокам воздуха и тактильным ощущениям, воспринимаемым усами. На Lüneburger Kalkberg грызунов также замечали у входа в пещеру, а поблизости исследователи нашли трупы летучих мышей.

Рыжие крысы — одни из самых успешных инвазивных видов на планете. Они способны серьёзно сокращать численность местной фауны, особенно на островах, и их интенсивная охота может негативно сказаться на популяции местных видов.