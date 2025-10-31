В конце XIX века в США мода на шляпы с перьями и даже с частями или целыми тушками птиц достигла пика.

Некоторые дамы украшали головные уборы головами сов или целыми колибри. Из-за этого ежегодно уничтожалось более 5 миллионов птиц, особенно страдали снежные цапли, которых почти истребили ради их пышных перьев.

Эта трагедия привлекла внимание общественности, особенно Харриет Хименвей и Минны Холл, которые организовали бойкот и кампанию в защиту птиц. Их усилия привели к созданию организации Massachusetts Audubon Society и принятию Закона Лейси 1900 года, запрещающего нелегальную торговлю птицами между штатами.

В 1918 году был принят Migratory Bird Treaty Act — действующий и поныне закон, запрещающий без специального разрешения отбирать, убивать, продавать или перевозить мигрирующих птиц и их части, включая гнёзда, яйца и перья. Исключения предусмотрены только для легальной охоты и культурных нужд коренных народов.

Сегодня из национальных парков запрещено забирать любых животных, растения или их части — природу следует уважать и любоваться ею издали. Этот закон наконец защитил птиц и предотвратил их исчезновение из-за модных увлечений прошлого.