Жидкость способна просачиваться сквозь узкие щели и приспосабливать свою форму к форме емкости, в которую она налита. Но, кажется, то же можно сказать и о… котах.

Венгерский ученый П. Погранц, чья статья размещена в журнале iScience, установил, что коты понимают размеры собственного тела и применяют эти знания, чтобы определить, сумеют ли они пробраться через узкое отверстие либо поместиться в определенной емкости.

Специалист отыскал в Будапеште 30 котовладельцев, позволивших ему проводить у них дома эксперименты с их любимцами. В результате большинство котов сомневались, сталкиваясь с отверстием, чья высота им казалась ниже высоты их холки, и в такой ситуации они попросту перепрыгивали через преграду. Однако в случае с шириной коты пытались пролезть без колебаний, невзирая на размеры отверстия.

Согласно этим итогам, коты по-разному воспринимают высоту и ширину отверстия, что имеет отношение к их анатомии, заметил ученый. Сквозь высокие и узкие щели они протискиваются без колебаний. Но если животному предстоит пробраться через низкое, хоть и широкое отверстие, ему надо присесть и, может быть, даже ползти. В этом случае кот испытывает дискомфорт и чувствует себя уязвимым, полагает Погранц.