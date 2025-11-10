Baltijas balss logotype
С чем коты ассоциируют речь людей? 0 453

В мире животных
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Специалисты из Японии установили, что коты могут ассоциировать слова с картинками без подсказок и вознаграждения. Соответствующий эксперимент размещен в Scientific Reports.

В нем принял участие 31 взрослый кот. Каждому животному предложили словесный тест, первоначально созданный для исследования восприятия речи у человеческих малышей.

Питомцам демонстрировали на мониторе анимации, которые сопровождались двумя выдуманными словами «керару» и «парумо». Потом любимцам выделили время на отдых, после чего вновь показали анимационные ролики, однако на сей раз в ином порядке.

В результате коты дольше задерживали взгляд на экране, слыша знакомое слово. У некоторых из них при этом расширялись зрачки.


#кошки


