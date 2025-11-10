Baltijas balss logotype
Зачем тигру белые пятна на ушах? 0 225

В мире животных
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зачем тигру белые пятна на ушах?

Белые пятна за ушами тигра — одна из самых любопытных деталей его внешности. Учёные называют их «ложными глазами». Эта особенность встречается у разных животных и служит мощным инструментом защиты: контрастные круги создают иллюзию взгляда и отпугивают возможных врагов.

Когда тигр опускает голову или отдыхает, белые отметины становятся особенно заметными. Сзади кажется, будто кто-то смотрит прямо на приближающегося хищника. Такой обман нередко спасает тигру жизнь — противник предпочитает не нападать, решив, что его заметили.

Эта природная уловка оказалась настолько эффективной, что её переняли и люди. В районе мангрового леса Сундарбан на границе Индии и Бангладеш, где живут бенгальские тигры, местные жители, отправляясь за дровами или рыбой, надевают маски с изображением глаз на затылке. Считается, что тигр не нападёт, если чувствует, что на него смотрят. Такой приём основан на знании поведения хищников и действительно помогает избежать нападений.

Но функция белых пятен не ограничивается защитой. Они также служат важным средством общения. Контрастные отметины помогают тигрятам следить за матерью в густых зарослях и при слабом освещении. Кроме того, уши тигра подвижны: по их положению можно понять настроение зверя — настороженность, страх или агрессию. Белые пятна усиливают эти сигналы, делая их заметнее для других тигров.

Эта особенность сформировалась за миллионы лет естественного отбора. Животные с более выразительными «ложными глазами» лучше выживали и передавали признак потомкам. В сочетании с камуфляжной окраской — оранжевой с чёрными полосами — белые пятна стали идеальным элементом эволюционной стратегии: они защищают, помогают общаться и делают тигра почти невидимым в глазах его добычи.

Оставить комментарий

