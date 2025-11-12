Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые выяснили, зачем обезьянам спать 0 135

В мире животных
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, зачем обезьянам спать

Для многих из нас горячая ванна — лучший способ снять напряжение после рабочего дня. Согласно проведённому исследованию, то же самое касается японских обезьян.

Учёные, наблюдавшие за макаками, известными своей любовью к отдыху в горячих источниках, выяснили, что животные таким образом избавляются от стресса а также сохраняют тепло внутри тела.

Японские макаки — они же снежные обезьяны — являются самыми северными обитателями среди всех приматов. Они комфортно чувствуют себя в экстремально холодных погодных условиях, благодаря толстой меховой шкуре, помогающей им не замерзать зимой. Любовь к водным процедурам, замеченная у животных, обитающих в парке Джигокудани (Япония), вероятно, является ещё одним способом обезьян победить холод.

В 1963 году самка японской обезьяны впервые была замечена принимающей ванну в горячем источнике, принадлежащем местному отелю. С тех пор многие макаки последовали её примеру, а администрация парка даже обустроила отдельный источник специально для обезьян.

Люди уже давно обратили внимание на привычку обезьян согреваться в тёплой воде, однако, до недавних пор такое поведение животных не было научно исследовано.

Для подробного изучения данного феномена группа учёных под руководством профессора Рафаэлы Такасита из Университета Киото проанализировали экскременты обезьян, чтобы установить в них уровень глюкокортикоидов — гормонов, отвечающих за стресс и регулирование температуры тела. Исследователи пришли к выводу, что релаксация в горячих источниках действительно снижает уровень стресса в организме и предположили, что регулярно купающиеся обезьяны лучше справляются с тяготами жизни и суровым климатом.

«Это демонстрирует, что горячие источники нужны обезьянам для того же, что и ванна — людям», — заключила доктор Такасита.

Исследователи также выяснили, что макаки предпочитают купаться зимой — причём наиболее часто в особенно холодные периоды.

«Эта уникальная манера поведения помогает обезьянам не только перенести холода, но также, вполне вероятно, играет важную роль в продолжении рода и выживании вообще», — добавила Такасита. Обезьяны Джигокудани пользуются большой популярностью среди туристов. Исследователям удалось установить, что несмотря на то, что каждый день на них приходят посмотреть по 500 человек, это не оказывает негативного воздействия на душевное самочувствие макак.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео