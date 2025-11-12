Для многих из нас горячая ванна — лучший способ снять напряжение после рабочего дня. Согласно проведённому исследованию, то же самое касается японских обезьян.

Учёные, наблюдавшие за макаками, известными своей любовью к отдыху в горячих источниках, выяснили, что животные таким образом избавляются от стресса а также сохраняют тепло внутри тела.

Японские макаки — они же снежные обезьяны — являются самыми северными обитателями среди всех приматов. Они комфортно чувствуют себя в экстремально холодных погодных условиях, благодаря толстой меховой шкуре, помогающей им не замерзать зимой. Любовь к водным процедурам, замеченная у животных, обитающих в парке Джигокудани (Япония), вероятно, является ещё одним способом обезьян победить холод.

В 1963 году самка японской обезьяны впервые была замечена принимающей ванну в горячем источнике, принадлежащем местному отелю. С тех пор многие макаки последовали её примеру, а администрация парка даже обустроила отдельный источник специально для обезьян.

Люди уже давно обратили внимание на привычку обезьян согреваться в тёплой воде, однако, до недавних пор такое поведение животных не было научно исследовано.

Для подробного изучения данного феномена группа учёных под руководством профессора Рафаэлы Такасита из Университета Киото проанализировали экскременты обезьян, чтобы установить в них уровень глюкокортикоидов — гормонов, отвечающих за стресс и регулирование температуры тела. Исследователи пришли к выводу, что релаксация в горячих источниках действительно снижает уровень стресса в организме и предположили, что регулярно купающиеся обезьяны лучше справляются с тяготами жизни и суровым климатом.

«Это демонстрирует, что горячие источники нужны обезьянам для того же, что и ванна — людям», — заключила доктор Такасита.

Исследователи также выяснили, что макаки предпочитают купаться зимой — причём наиболее часто в особенно холодные периоды.

«Эта уникальная манера поведения помогает обезьянам не только перенести холода, но также, вполне вероятно, играет важную роль в продолжении рода и выживании вообще», — добавила Такасита. Обезьяны Джигокудани пользуются большой популярностью среди туристов. Исследователям удалось установить, что несмотря на то, что каждый день на них приходят посмотреть по 500 человек, это не оказывает негативного воздействия на душевное самочувствие макак.