Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые выяснили, как на шкурах животных появляются пятна 1 108

В мире животных
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, как на шкурах животных появляются пятна

Природа изобилует разнообразием узоров на животных и растениях. Теперь, возможно, найден ответ на давний вопрос о том, как формировались эти закономерности.

 

В 1952 году, еще до открытия биологами структуры двойной спирали ДНК, математик Алан Тьюринг выдвинул смелую гипотезу о том, как животные приобретают свои узоры. Он предположил, что в процессе развития тканей выделяются химические вещества, которые смешиваются (или, точнее, диффундируют) через ткани, подобно тому, как молоко смешивается с кофе. Некоторые из этих веществ «взаимодействуют» друг с другом, образуя пятна, в то время как другие замедляют распространение и реакцию, создавая участки другого цвета.

Теория Тьюринга утверждала, что вместо сложных генетических механизмов простая модель реакции-диффузии может быть достаточной для объяснения основ формирования биологических узоров.

Основываясь на теории Тьюринга, группа исследователей из Университета Колорадо в Боулдере согласилась с тем, что такой механизм может создавать узоры, однако отметила, что диффузия не приводит к четким закономерностям. Например, как пояснили авторы в статье, опубликованной в журнале Science Advances, когда молоко смешивается с кофе, оно распространяется во всех направлениях с нечеткими границами. Таким образом, теория Тьюринга не объясняет четкость пятен, наблюдаемых у животных.

Исследователи задумались: а что, если дело в диффузиофорезе? Это процесс, при котором молекула, перемещающаяся в жидкости, в ответ на изменения (например, разницу в концентрациях) ускоряет движение других типов молекул в той же среде. Этот процесс, например, помогает в стирке белья. Как выяснили ученые, он всегда следует четкой траектории и создает узоры с резкими очертаниями.

Увлеченные этой идеей, ученые смоделировали на компьютере пурпурно-черный шестиугольный узор, используя только уравнения Тьюринга. В результате они получили размытые фиолетовые точки с нечетким черным контуром. Затем они изменили уравнения, добавив в них диффузиофорез. Результат стал гораздо четче, и ученые осознали, что недооценивали значение диффузиофореза, пытаясь разгадать загадку пятен на шкурах леопардов и других животных.



Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го ноября

    Буддийские мудрецы говорят что, после смерти русофобов, их души переселяются в тела животных, так что животные пятнами покрываются, от радости, что лучше в теле зверя виде жить, чем рядом с русскими людьми.

    0
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео