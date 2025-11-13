Baltijas balss logotype
В горах Африки обнаружен новый вид лягушек, издающих три различных звука: для чего они это делают? 1 76

В мире животных
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В горах Африки обнаружен новый вид лягушек, издающих три различных звука: для чего они это делают?

Герпетолог Максимилиан Делинг из Университета Кобленц-Ландау (Германия) в ходе своих исследований в горах Руанды с 2010 по 2018 год открыл новый вид крошечных лягушек с очень пронзительным голосом. Описание этого вида было опубликовано в журнале Diversity в конце октября 2023 года.

 

Делинг сделал свое открытие в лесу Ньюнгве на западе Руанды, и новый вид получил название Arthroleptis nyungwensis, что переводится как «пищащая лягушка из Ньюнгве». Ему удалось запечатлеть на фотографии шесть самцов, длина тела которых составляет всего 16–16,5 миллиметра. Возможно, самки этого вида еще меньше по размеру.

У Arthroleptis nyungwensis стройное тело, длинные лапки и бугристая кожа красно-коричневого цвета с мелкими белыми точками по бокам. На более светлом брюшке расположены две желто-оранжевые полоски. Анализ ДНК показал, что Arthroleptis nyungwensis генетически отличается от других видов пищащих лягушек как минимум на 4,6%.

Arthroleptis nyungwensis обитают во влажной лесной подстилке на высоте 1800–2200 метров над уровнем моря. Кроме короткого, пронзительного, однотонного писка, они способны издавать еще два типа звуковых сигналов: один из них выражает агрессию, а другой — призыв к спариванию.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го ноября

    Буддийские мудрецы говорят, что души умерших русофобов, переходят в тела этих лягушек и издают звуки радости, что лучше на болоте жить, чем с русскими!

    0
    2

