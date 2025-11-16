Baltijas balss logotype
В ЕС выражают опасения по поводу увеличения случаев бешенства среди диких животных

В мире животных
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ЕС выражают опасения по поводу увеличения случаев бешенства среди диких животных

Учёные из нескольких государственных лабораторий Европы опубликовали статью, в которой предупреждают Европейский союз (ЕС) о возможном увеличении случаев заражения бешенством среди диких животных, сообщает испанский ветеринарный портал Animal’s Health.

 

По информации издания, реализация программ по оральной вакцинации диких животных против бешенства привела к почти полной ликвидации этого заболевания на территории ЕС к началу 2020 года.

На самом деле количество вспышек сократилось с 13 тыс. случаев в 1990 году до менее 10 в период с 2017 по 2019 год. Тем не менее, начиная с 2020 года, в Центральной и Восточной Европе вновь начали фиксироваться крупные вспышки вируса в диких популяциях.

Первая значительная вспышка произошла в 2021–2022 годах в Польше, в Мазовецком воеводстве. Вторая затронула Румынию, Венгрию и Словакию. Следует отметить, что в Венгрии бешенство не фиксировалось в течение 5 лет, а в Словакии – 7 лет.

Группа исследователей из Национального агентства по пищевой безопасности Франции (ANSES) и справочной лаборатории по бешенству в Европе, совместно с учеными из различных научных учреждений Венгрии, Польши, Словакии, Украины, Румынии и Молдовы, проанализировала текущую ситуацию и пришла к выводу, что она может выйти из-под контроля. «Подобная ситуация не наблюдалась на территории ЕС более 10 лет», – цитирует издание слова исследователей. Они утверждают, что причиной происходящего стали перерывы в кампаниях по оральной вакцинации животных, вызванные пандемией COVID-19 и войной на Украине.

Учёные подчеркивают, что быстрое обновление популяций диких животных не позволяет делать перерывы в таких мероприятиях, и единственным способом предотвращения дальнейшего распространения инфекции является продолжение непрерывных и скоординированных действий по оральной вакцинации диких животных.

#covid-19 #экология #пандемия #вакцинация #исследования #дикие животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
