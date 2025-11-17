В городских условиях можно встретить не только собак, кошек и голубей с воробьями, но и животных, которые обычно не ассоциируются с городской жизнью — например, лис. Эти городские лисы, хоть и немного, но отличаются от своих диких сородичей.

Исследователи из Университета Глазго провели сравнение лондонских лисиц с их «негородскими» аналогами и выявили, что у городских лисиц другая форма морды, меньший череп, а также самки и самцы менее заметно различаются друг от друга.

Похожие изменения наблюдаются у животных при процессе одомашнивания, и в этом контексте городские лисы начинают напоминать собак, кошек и других домашних питомцев. (Хотя стоит отметить, что собаки претерпели гораздо более значительные изменения, что вполне объяснимо — их одомашнивали много веков назад.)

Интересно, что признаки одомашненности у лис возникли просто в результате жизни в урбанизированной среде, без какого-либо вмешательства со стороны человека. Тем не менее, не следует ожидать, что городские лисы станут такими же ручными, как собаки.