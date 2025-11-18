После того как вы подобрали с улицы кошку или собаку, важно не только проверить его здоровье, но и помочь питомцу адаптироваться к жизни в новом доме. Об этом рассказывает ветеринар Алексей Сибилев.

Шаг № 1: проверка здоровья нового питомца

Прежде всего, нового питомца следует показать ветеринару. Это необходимо сделать как можно скорее. «Ветеринар проведет первичный осмотр и оценит состояние животного. Если возникнут подозрения на наличие заболеваний, будут назначены дополнительные исследования. Профессиональная оценка поможет сохранить здоровье питомца и защитить членов семьи», – делится мнением Алексей Сибилев.

Шаг № 2: изоляция питомца

Если в доме уже есть другие животные, то в первые недели уличного кота или собаку стоит изолировать от них. Ветеринар рекомендует разместить нового друга в отдельной комнате на 2–3 недели.

«В период карантина за животным необходимо внимательно наблюдать. Важные показатели – это поведение, аппетит, состояние слизистых глаз и рта, а также консистенция и цвет испражнений. Если в течение этого времени не появится никаких негативных признаков, можно смело знакомить найденыша с другими питомцами», – отметил ветеринар.

Шаг № 3: обработка от паразитов и вакцинация

Даже если животное провело всего один день на улице, оно, скорее всего, подцепило блох и других паразитов. В первую очередь нужно от них избавиться. Для начала нового жильца следует искупать в теплой воде. Ветеринар советует использовать шампунь для кошек и собак с акарицидными компонентами.

«После того как животное обсохнет, необходимо провести обработку от внешних паразитов (блох и клещей). Для этого существуют капли, таблетки, ошейники и спреи. Для борьбы с внутренними паразитами, такими как гельминты (глисты), чаще всего применяются таблетки или суспензии», – прокомментировал ветеринар.

Вакцинацию питомца можно проводить через 10 дней после обработки. «Вакцинация – это обязательная процедура даже для домашних животных, так как вирус может попасть в дом, например, на обуви хозяев, а для уличного животного это особенно важно», – добавил ветеринар.

Шаг № 4: корректировка рациона

Уличная жизнь не способствовала правильному пищеварению животного, отмечает Алексей Сибилев. В первые дни после того, как питомец оказался в новом доме, ветеринар рекомендует сделать его рацион более легким и диетическим. Объем пищи также следует уменьшить.

Шаг № 5: адаптация к жизни в семье

Нет универсальных рекомендаций по адаптации уличного питомца к жизни в квартире. Одни животные привыкают быстро, другим требуется больше времени. «Однозначных советов по психологической адаптации не существует, так как каждое животное уникально. Бездомные животные могли либо вообще не общаться с людьми, либо иметь негативный опыт такого общения, поэтому хозяину стоит запастись терпением и усилиями. Искренняя любовь и забота помогут наладить контакт с питомцем», – резюмирует ветеринар.