В мире животных
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Владельцы мурлыкающих питомцев стремятся сделать все возможное для их здоровья и счастья. Однако новички в кошачьем мире могут задаться вопросом, достаточно ли они заботятся о своем пушистом друге. Эти 7 признаков довольных котиков помогут выяснить, насколько мы хорошие хозяева.

 

У кошки отличный аппетит

Как и здоровые люди, здоровые кошки обожают еду. Они с нетерпением ждут своего обеда и могут даже следовать за хозяином, когда тот проходит мимо их миски, словно говоря: «Пора есть!» Более того, некоторые воспитанные кошки могут реагировать на шуршание любимого пакета с лакомствами с большим энтузиазмом, чем на ваше «кис-кис-кис».

Кошка регулярно вылизывается

Кажется, что пушистые создания ухаживают за своей шерстью исключительно ради красоты, но это не совсем так. Конечно, кошки стремятся к чистоте и хотят, чтобы их шерсть сверкала, но груминг — это не только вопрос внешнего вида. Существует множество причин, по которым здоровые кошки ежедневно вылизываются. Во-первых, это помогает поддерживать чистоту шерсти и регулировать температуру тела. Во-вторых, такая процедура предотвращает образование колтунов и избавляет от инфекций и паразитов. Наконец, когда кошка испытывает стресс, вылизывание помогает ей справиться с негативными эмоциями.

Кошка спит достаточно долго

Попробуйте угадать, сколько часов в сутки может спать здоровая кошка. Вы будете удивлены — она может проводить в «стране снов» до 20 часов! Конечно, это время может быть разбито на несколько сессий сна в течение дня, и, безусловно, дремлющую кошку можно встретить в самых неожиданных местах и позах.

Кошка топчет лапами хозяина

Можно с уверенностью утверждать, что кошка счастлива, если она разминает лапами тело владельца или мягкое одеяло, словно месит тесто. Эти движения — наследие из детства, когда котенок разминал живот матери, чтобы получить больше молока.

Кошка держит хвост высоко поднятым

Хвост — очень уязвимая часть тела кошки. Существует множество поз, в которых можно увидеть хвост кошки, и по ним можно многое сказать о ее эмоциональном состоянии. В течение дня хвост может быть высоко поднят, опущен, в виде вопросительного знака, свернут или даже раздут, в зависимости от настроения питомца. Самый очевидный сигнал, который может подать кошка, — это поднятый хвост. Это означает, что она счастлива и расслаблена, что говорит о том, что ей комфортно дома. Поднятый хвост — верный признак того, что питомец чувствует себя уверенно рядом с владельцем, а значит, ваша забота приносит плоды.

Кошка сохранила игривый нрав с котенчества

Признаком того, что кошка абсолютно счастлива, является ее игривое настроение. Мурлыкающие питомцы обычно любят играть, прыгать и шалить. Конечно, с возрастом они становятся более спокойными, но взрослые кошки тоже обожают играть, просто не так активно, как котята. Кошка, которая радуется новым игрушкам от хозяина и активно с ними играет, — это безусловный признак ее счастья!

Кошка мурлычет

Мурлыканье — это сложный и многозначный аспект жизни кошки, так как оно может сигнализировать как о счастье, так и о нервозности вашего ласкового компаньона. Однако в обоих случаях мурлыканье приносит пользу кошкам. Если она грустит после долгого охотничьего дня или слишком долгого одиночества, мурлыканье поможет ей расслабиться. Но если кошка мурлычет только потому, что вы вошли в комнату и погладили ее, это, безусловно, признак того, что она чувствует себя хорошо и любит своего хозяина.

Видео