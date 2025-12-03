Сотрудники службы охраны дикой природы смогли усыпить оленя весом 270 килограммов и, наконец, освободить его от шины на шее. Это была четвёртая попытка за неделю. Об этом сообщила служба охраны дикой природы штата Колорадо.

Один из работников службы, Скотт Мердок, сообщил, что вокруг шеи оленя была небольшая рана, и шерсть на этом участке отсутствовала. Из-за наличия стали в составе шины они не смогли её разрезать, поэтому пришлось подпилить рога животного.

Когда сотрудники сняли шину, они поняли, что олень испытывал огромные трудности с её ношением. Помимо значительного веса шины, в ней за два года накопились земля и хвоя. Мердок также отметил, что, несмотря на все испытания, олень выглядел здоровым и полным сил.

Оленя с шиной на шее впервые заметили в Колорадо ещё в июле 2021 года, сообщает ВВС. На протяжении двух лет работникам службы охраны дикой природы не удавалось приблизиться к животному, а зимой оно вообще исчезало из виду. Тем не менее, в период спаривания им всё же удалось выследить и освободить бедолагу.