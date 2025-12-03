Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США олень два года носил автомобильную шину на шее 1 185

В мире животных
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В США олень два года носил автомобильную шину на шее

Сотрудники службы охраны дикой природы смогли усыпить оленя весом 270 килограммов и, наконец, освободить его от шины на шее. Это была четвёртая попытка за неделю. Об этом сообщила служба охраны дикой природы штата Колорадо.

 

Один из работников службы, Скотт Мердок, сообщил, что вокруг шеи оленя была небольшая рана, и шерсть на этом участке отсутствовала. Из-за наличия стали в составе шины они не смогли её разрезать, поэтому пришлось подпилить рога животного.

Когда сотрудники сняли шину, они поняли, что олень испытывал огромные трудности с её ношением. Помимо значительного веса шины, в ней за два года накопились земля и хвоя. Мердок также отметил, что, несмотря на все испытания, олень выглядел здоровым и полным сил.

Оленя с шиной на шее впервые заметили в Колорадо ещё в июле 2021 года, сообщает ВВС. На протяжении двух лет работникам службы охраны дикой природы не удавалось приблизиться к животному, а зимой оно вообще исчезало из виду. Тем не менее, в период спаривания им всё же удалось выследить и освободить бедолагу.

Читайте нас также:
#США #животные #экология #природа #ВВС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го декабря

    Могу подарить автору обложку тетради с правилами арифметики. Вопрос на засыпку - сколько лет прошло с июля 2021 года? Неужели два, как в заголовке?

    4
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Мы с тобой одной крови»: как кошки взаимодействуют друг с другом
Изображение к статье: Почему люди обнимают коров?
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
Изображение к статье: Почему собаки не умываются так, как кошки?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео