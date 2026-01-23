С ранних лет кошки инстинктивно знают, как пользоваться лотком, в отличие от многих других домашних животных. Но откуда берется это знание?

Сила инстинктов

По данным Reader's Digest, все дело в инстинктах животных. Кошачьи экскременты содержат феромоны, позволяющие определить и выследить их владельца. В дикой природе среди больших групп кошек только доминирующая особь имеет право метить территорию, в то время как остальные скрывают свои запахи. Обычно доминирующая кошка не закапывает свои фекалии, тогда как остальные делают это инстинктивно. Кроме того, одиночные кошки закапывают отходы, чтобы не привлечь внимание хищников.

В домашних условиях доминирующей «кошкой» чаще всего является человек. Именно поэтому домашние кошки обычно закапывают свои экскременты. Однако в домах с несколькими кошками более доминирующая особь может оставлять свои фекалии не закопанными.

Текстура и консистенция наполнителей для кошачьих лотков позволяют питомцам легко закапывать свои отходы, что естественным образом привлекает их к лотку.

Что делать, если кошка не может привыкнуть к лотку?

Если кошка перестает пользоваться лотком, стоит обратиться к ветеринару. Такое поведение может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, например, о наличии инфекции мочевыводящих путей.

Если кошка регулярно использует лоток, но иногда ходит мимо или разбрасывает его содержимое, причин может быть несколько. Кошки — привередливые и чистоплотные существа, поэтому такая реакция может быть вызвана слишком грязным лотком. Также питомцам может не подходить размер или форма лотка, а также его расположение.

Иногда кошки пытаются закопать миску с едой. Это поведение также, вероятно, связано с инстинктами. Таким образом, животные «заметают следы» после еды, чтобы сбить хищников с толку.