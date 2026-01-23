Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Инстинктивная мудрость: как кошки осваивают лоток 0 150

В мире животных
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инстинктивная мудрость: как кошки осваивают лоток

С ранних лет кошки инстинктивно знают, как пользоваться лотком, в отличие от многих других домашних животных. Но откуда берется это знание?

 

Сила инстинктов

По данным Reader's Digest, все дело в инстинктах животных. Кошачьи экскременты содержат феромоны, позволяющие определить и выследить их владельца. В дикой природе среди больших групп кошек только доминирующая особь имеет право метить территорию, в то время как остальные скрывают свои запахи. Обычно доминирующая кошка не закапывает свои фекалии, тогда как остальные делают это инстинктивно. Кроме того, одиночные кошки закапывают отходы, чтобы не привлечь внимание хищников.

В домашних условиях доминирующей «кошкой» чаще всего является человек. Именно поэтому домашние кошки обычно закапывают свои экскременты. Однако в домах с несколькими кошками более доминирующая особь может оставлять свои фекалии не закопанными.

Текстура и консистенция наполнителей для кошачьих лотков позволяют питомцам легко закапывать свои отходы, что естественным образом привлекает их к лотку.

Что делать, если кошка не может привыкнуть к лотку?

Если кошка перестает пользоваться лотком, стоит обратиться к ветеринару. Такое поведение может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, например, о наличии инфекции мочевыводящих путей.

Если кошка регулярно использует лоток, но иногда ходит мимо или разбрасывает его содержимое, причин может быть несколько. Кошки — привередливые и чистоплотные существа, поэтому такая реакция может быть вызвана слишком грязным лотком. Также питомцам может не подходить размер или форма лотка, а также его расположение.

Иногда кошки пытаются закопать миску с едой. Это поведение также, вероятно, связано с инстинктами. Таким образом, животные «заметают следы» после еды, чтобы сбить хищников с толку.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Великобритании начато расследование по факту гибели семи гигантских черепах
Изображение к статье: Кошка предупреждает свою хозяйку о приступах эпилепсии за восемь часов: как это происходит?
Изображение к статье: Почему слоны так долго вынашивают своих детенышей?
Изображение к статье: Собачий язык тела расскажет о чувствах питомца

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео