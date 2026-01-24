Обычная домашняя кошка из Великобритании способна предсказывать приближение эпилептических приступов у своей хозяйки и сигнализировать об этом. Владелица утверждает, что это происходит примерно за восемь часов до начала приступа. Такая высокая чувствительность может быть обусловлена наличием у кошек множества специализированных рецепторов в носу и на языке, позволяющих им улавливать химические изменения в организме человека.

30-летняя Молли Брук, страдающая эпилепсией, проживает в доме престарелых, поскольку нуждается в постоянном наблюдении из-за частых приступов — их количество достигает девяти раз в неделю. Это ограничивает её общение и практически не позволяет покидать учреждение. В таких условиях стресс и тревога могут усиливаться, что дополнительно провоцирует эпилептические приступы. Врачи рекомендуют пациентам с подобными проблемами снижать уровень стресса различными способами. Одним из таких методов является наличие животного-компаньона.

Поэтому Молли решила завести кошку, тщательно подбирая породу, которая была бы способна адаптироваться к жизни в замкнутом пространстве. Так у неё появился персидский котенок по имени Мэгги, которая оказалась не просто компаньоном. С момента, когда кошка поселилась с новой хозяйкой, она начала проявлять странное поведение. Со временем Брук заметила, что это поведение всегда проявляется за несколько часов до приступа эпилепсии.

«В течение первой недели после её появления я заметила, что в определенные моменты она впадает в „маниакальный режим“, бегая вокруг и используя всю свою энергию. Затем она полностью успокаивается и переходит в „режим мониторинга“, не отходя от меня. Если я встаю, чтобы выйти из комнаты за чашкой чая, она следует за мной. Иногда она даже опережает меня и узнает о приступе за восемь часов до его начала», — рассказала Молли в своем видео.

Когда такое поведение повторялось несколько раз, стало очевидно, что кошка словно предупреждает хозяйку, а затем «присматривает» за ней и не отходит, пока не начнется приступ. В остальное время животное ведет себя спокойно, игриво и не следует за хозяйкой, отмечает Брук.

Когда приступ начинается, Мэгги ложится рядом с хозяйкой и пытается отвлечь её, чтобы облегчить состояние. По словам Брук, это успокаивает и помогает стабилизировать судорожные движения во время приступа. Молли предполагает, что животное действует инстинктивно, так как чувствует химические изменения и воспринимает их как угрозу для здоровья человека.