Хвост у млекопитающих является ключевым органом для общения. Кроме этого, он выполняет множество других ролей. Во-первых, у водных млекопитающих, таких как киты и сирены, хвост служит основным двигателем. Аналогичную функцию он выполняет и у бобров.

Во-вторых, для млекопитающих, которые передвигаются прыжками на двух ногах (например, кенгуру, тушканчики и африканские прыгунчики), хвост выступает в роли балансировочного органа, а у кенгуру он также служит дополнительной опорой при стоянии. Австралийские короткомордые кенгуру используют хвост для переноса травы и веток при строительстве гнезда.

В-третьих, некоторые древесные млекопитающие Южной Америки применяют хвост как пятую конечность, цепляясь им за ветки и повисая на нем. У этих животных кожа на нижней стороне хвоста напоминает кожу ладоней и ступней: она гладкая и лишена шерсти, с рельефными линиями.

В-четвертых, у ряда грызунов, таких как крысы, длинный, почти голый хвост выполняет функцию терморегулятора: благодаря особенностям кровоснабжения он может увеличивать или уменьшать количество тепла, отдаваемого в окружающую среду, в зависимости от необходимости.

В-пятых, многие копытные, включая лошадей, коров и антилоп, используют хвост для отпугивания назойливых летающих насекомых. Однако эта защита оказывается не слишком эффективной, так как хвост не достигает даже середины спины.