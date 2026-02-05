Baltijas balss logotype
Существуют ли ядовитые ящерицы?

В мире животных
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Существуют ли ядовитые ящерицы?

Да.

 

Ядовитыми считаются только два вида ящериц из семейства ядозубов, обитающих в засушливых степях и полупустынях Аризоны и Мексики. Один из этих видов — жилатье, или гила монстр, представляет собой довольно крупную рептилию длиной до 60 см, обладающую ярким оранжево-желтым или красно-бурым узором. Второй вид — эскорпион, который еще больше: длина тела некоторых особей достигает почти метра.

Оба вида ядозубов днем прячутся в норах и под камнями, предпочитая ночной образ жизни. С наступлением темноты они покидают свои укрытия и начинают охоту на малоподвижных членистоногих, новорожденных грызунов, птенцов и яйца птиц.

В засушливые периоды эти ящерицы скрываются в норах, питаясь запасами жира, накопленными в хвосте. Укусы этих рептилий очень болезненны и действуют аналогично укусам змей. Для небольших животных яд жилатье и эскорпиона может быть смертелен, в то время как у человека он обычно вызывает сильный отек, но в редких случаях может привести к летальному исходу.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

