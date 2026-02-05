В 2025 году валовой региональный продукт /ВРП/ пров. Сычуань и мегаполиса Чунцин /Юго-Западный Китай/ перешагнул рубеж в 10 трлн юаней /порядка 1,4 трлн долл. США/, составив около 7,2 проц. от общего объема всей страны.

По статистике за 2024–2026 годы в диапазоне около $1–1,5 трлн (номинал) находятся такие экономики, как Польша, Саудовская Аравия, Турция, Нидерланды, Индонезия, Швейцария и Аргентина.

Чунцин – гигантский город на юго-западе Китая, основанный в месте слияния рек Янцзы и Цзялинцзян. В центре города расположена пешеходная Народная площадь, к которой обращен фасад увенчанного куполом Дома народных собраний.

На другой стороне площади находится музей "Три ущелья", в котором можно познакомиться с историей строительства одноименной плотины и полюбоваться на произведения древнего искусства. Площадь: 82 339 км² (больше Латвии). Население: 32 054 159 чел (больше Венесуэлы или Украины).

Город входит в состав экономического кольца Чэнду — Чунцин. Кольцо охватывает территорию площадью около 185 тыс. км² (1,9 % от общей площади территории страны). В 2024 году объем производства интегральных схем в Чунцине вырос на 9,3 % до 45,5 млрд юаней. По мощности производства силовых полупроводников город вошел в первую тройку страны. Ежегодно в Чунцине возводится большой объём офисной, торговой и жилой недвижимости. В городе находится несколько крупнейших небоскрёбов Китая, в том числе Раффлз-Сити, Чунцинский всемирный финансовый центр и Башня IFS.