Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Китае один город Чунцин работает как вся Саудовская Аравия 1 17113

Бизнес
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Солнце встает над величественным Чунцином.

Солнце встает над величественным Чунцином.

Поднебесная сделала свои мегаполисы локомотивами экономического роста.

В 2025 году валовой региональный продукт /ВРП/ пров. Сычуань и мегаполиса Чунцин /Юго-Западный Китай/ перешагнул рубеж в 10 трлн юаней /порядка 1,4 трлн долл. США/, составив около 7,2 проц. от общего объема всей страны.

2026012729a19bfa8b6a49ee8d97666b7864ef17_202601276ff57e28f5884edc800732b3fdfeb42b.jpg

По статистике за 2024–2026 годы в диапазоне около $1–1,5 трлн (номинал) находятся такие экономики, как Польша, Саудовская Аравия, Турция, Нидерланды, Индонезия, Швейцария и Аргентина.

Чунцин – гигантский город на юго-западе Китая, основанный в месте слияния рек Янцзы и Цзялинцзян. В центре города расположена пешеходная Народная площадь, к которой обращен фасад увенчанного куполом Дома народных собраний.

2026012729a19bfa8b6a49ee8d97666b7864ef17_20260127032c372be7bd44828c3381a330e9ba9f.jpg

На другой стороне площади находится музей "Три ущелья", в котором можно познакомиться с историей строительства одноименной плотины и полюбоваться на произведения древнего искусства. Площадь: 82 339 км² (больше Латвии). Население: 32 054 159 чел (больше Венесуэлы или Украины).

Город входит в состав экономического кольца Чэнду — Чунцин. Кольцо охватывает территорию площадью около 185 тыс. км² (1,9 % от общей площади территории страны). В 2024 году объем производства интегральных схем в Чунцине вырос на 9,3 % до 45,5 млрд юаней. По мощности производства силовых полупроводников город вошел в первую тройку страны. Ежегодно в Чунцине возводится большой объём офисной, торговой и жилой недвижимости. В городе находится несколько крупнейших небоскрёбов Китая, в том числе Раффлз-Сити, Чунцинский всемирный финансовый центр и Башня IFS.

×
Читайте нас также:
#финансы #развитие #производство #технологии #инфраструктура #экономика #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео