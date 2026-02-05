Baltijas balss logotype
Самый известный мюзикл в мире — «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера — в мае 2026 года приедет в Эстонию и Литву

Культура &
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самый известный мюзикл в мире — «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера — в мае 2026 года приедет в Эстонию и Литву

Легендарная музыкальная сенсация «The Phantom of the Opera» в следующем году отметит 40‑летие своей сценической истории. Грандиозная постановка с артистами и музыкантами мирового уровня начнёт юбилейное европейское турне в Эстонии — открывающим показом тура 5 мая.

В Unibet Arena в Таллине спектакли пройдут с 5 по 10 мая, а в Twinsbet Arena в Вильнюсе — с 19 по 25 мая. На сцене и за кулисами одновременно задействовано около 150 человек. Декорации к постановке прибудут в регион в 15 больших морских контейнерах. Unibet Arena в Таллине и Twinsbet Arena в Вильнюсе будут преобразованы во впечатляющий Парижский оперный театр, для чего из Лондона доставят всю сценографию, световое и звуковое оборудование. В спектакле используются подвижные сцены, пиротехника и множество других технических решений. Для показов привезут 230 костюмов, а также неисчислимое количество масок, париков и реквизита.

Это масштабное слияние театра, музыки и зрелищного искусства, создает впечатление высочайшего уровня для зрителя. Ожидается и большое количество иностранных гостей, поскольку тур не будет проходить в Финляндии и Латвии. После Эстонии и Литвы гастроли продолжатся в Польше.

«Призрак оперы» — один из самых успешных спектаклей в истории мирового театра: его посмотрели более 160 миллионов зрителей в 195 городах, он переведён на 21 язык. Премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера состоялась в лондонском Вест‑Энде в 1986 году, и с тех пор постановка удостоилась 70 крупнейших театральных наград.

Мюзикл «The Phantom of the Opera» вдохновлён романом Гастона Леру «Призрак Оперы» (1910), который рассказывает историю таинственной фигуры в маске, скрывающейся под зданием Парижской оперы. Он безумно влюбляется в юную певицу-сопрано Кристину Даэ, полностью посвящая себя развитию её исключительного таланта и используя любые средства, чтобы обеспечить её успех.

teBPFk6Q.jpeg

#Эстония #Литва #Европа #искусство #театр #культура #музыка #мюзикл
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео