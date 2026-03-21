Случается, что из смелого щенка питомец превращается в трусливого и робкого. Эта ситуация может насторожить и даже обеспокоить владельца. Почему возникают страхи у щенка и как помочь ему.

В определенный период щенок может начать испытывать страх перед теми вещами и явлениями, которые ранее его не беспокоили. Это могут быть бытовые предметы, такие как пылесос, необычные звуки или другие объекты окружающей среды.

Кинологи подчеркивают, что периоды страха обычно начинаются после отделения щенка от матери, когда он начинает самостоятельно исследовать мир, оставаясь при этом рядом с ней. Позже, в возрасте около 4–6 месяцев, когда щенка полностью отлучают от матери, может начаться второй этап страхов. В этот период собака начинает взрослеть и активно изучать окружающую действительность.

Эксперты отмечают, что страхи могут проявляться не у всех щенков. Это не всегда связано с воспитанием, чаще всего на это влияют индивидуальные особенности психики животного.

«Поэтому мы настоятельно рекомендуем начинать социализацию щенка как можно раньше. Пропуская какой-либо этап социализации, мы можем спровоцировать множество страхов у собаки», – утверждают кинологи.

Основные правила совместной жизни щенок должен усваивать с 2–3 месяцев. Если затянуть с процессом социализации, то после 4–5 месяцев собаке будет сложнее доверять окружающему незнакомому миру. Чем больше собака изучает внешний мир в этот период, тем меньше проблем в поведении у нее возникнет в будущем. Собаки, которые не прошли социализацию, могут бояться людей, различных звуков, незнакомых предметов и агрессивно реагировать на любые изменения в окружающей среде.

Как помочь щенку

В первую очередь кинологи рекомендуют убедиться в здоровье щенка и проверить, не является ли резкое изменение поведения сигналом о болезни. Также стоит проанализировать, не возник ли страх в результате какого-либо события, оказавшего негативное влияние на собаку.

«У собак существует так называемый период страхов – это время, когда щенок может начать бояться окружающего мира, вещей, событий и звуков, которые ранее его не беспокоили. Это абсолютно нормальное явление. Если собаку не пугали и у нее не было травмирующего опыта, то при правильной социализации и адекватном поведении хозяина этот период не окажет негативного влияния на жизнь питомца в будущем», – комментирует кинолог Владимир Голубев.

Страхи – это нормальный процесс взросления, который чаще всего проходит самостоятельно. Поэтому владельцу не следует пытаться в этот момент воспитать бесстрашного пса. «Если, например, ваш щенок внезапно начал бояться пылесоса, не стоит насильно подводить его к этому предмету, пытаться включать его, объяснять, что ничего плохого не произойдет, или успокаивать лакомством. Таким образом вы только закрепите страх», – поясняют специалисты.

Если щенок боится предмета и прячется за вами, позвольте ему это сделать, советуют кинологи. «Не нервничайте, спокойно общайтесь с собакой в этот момент, можете немного походить рядом, взяв питомца на руки, или подойти к предмету самостоятельно, показывая, что это безопасно», – рекомендуют эксперты.

В период страхов они советуют включать развивающие игры, гулять в различных местах, позволяя питомцу самостоятельно исследовать территорию, знакомить собаку с сородичами, новыми людьми, звуками и предметами.