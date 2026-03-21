В Рижском зоопарке вновь могут завестись слоны — такую цель озвучил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс. На фоне планов по объединению зоопарка с Rīgas meži власти намерены пересмотреть долгосрочную стратегию развития, хотя ранее в концепции от экспозиции со слонами уже отказались, сделав ставку на белого носорога.

Эдвард Ратниекс подчеркнул, что зоопарку не хватает «якорного животного», которое привлекало бы больше посетителей. Поэтому, по его словам, необходимо добиться того, чтобы в Риге снова можно было увидеть крупных животных.