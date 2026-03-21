Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Конго растёт число сообщений о встречах с мифическим «динозавром»

В мире животных
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Конго растёт число сообщений о встречах с мифическим «динозавром»

В бассейне реки Конго вновь участились сообщения о встречах с загадочным существом по имени мокеле-мбембе — легендарным «останавливающим течение рек».

По описаниям местных жителей, оно напоминает зауропода — динозавра с длинной шеей и массивным телом, хотя доказательств его существования не найдено.

Истории о мокеле-мбембе стали редкостью после середины XX века, но сейчас вновь обрели популярность. Это может быть связано с изменениями в окружающей среде: вырубка лесов и освоение новых территорий приводят к тому, что животные чаще контактируют с людьми. Подобные встречи иногда порождают ошибки восприятия — особенно если легенды уже задали «рамки» воображения.

Хотя вероятность существования доисторического существа крайне мала, криптозоологические истории не теряют привлекательности. Они отражают стремление человека к неизведанному, желание верить в чудо — и служат своеобразным зеркалом современных мифов.

#животные #динозавры #Конго #леса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео