Если вы когда-либо задумывались, почему эти милые пушистики поглощают пищу в огромных количествах, но не достигают размеров бегемота, то наука готова предложить объяснение. По мнению группы ученых, именно конкуренция с более крупными травоядными ограничивает рост кроликов.

При взгляде на разнообразные группы животных можно заметить широкий спектр размеров и форм. Например, домашние собаки варьируются от крошечных пуделей до огромных сенбернаров. Даже ленивцы могут достигать внушительных размеров.

Тем не менее, отряд зайцеобразных, в который входят кролики, не демонстрирует значительного роста в дикой природе. Это вызывает недоумение, учитывая, что кролики являются близкими родственниками грызунов, размеры которых варьируются от крошечных мышей весом 4 грамма до капибар весом 50 килограммов. Почему же кролики остаются столь маленькими?

Чтобы разобраться в этом вопросе, команда из Киото провела исследование эволюции зайцеобразных, анализируя окаменелости в Северной Америке и сопоставляя их с другими экологическими факторами. Ученые установили связь между размером и конкуренцией с копытными травоядными. Когда зайцеобразные превышают вес в 6 килограммов, они начинают терять энергоэффективность по сравнению с копытными, что предоставляет последним конкурентное преимущество.

Таким образом, самые мелкие копытные в этом регионе определяют, насколько крупными могут стать самые большие зайцеобразные, что имеет последствия не только для кроликов.