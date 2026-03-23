В одном кубометре воздуха содержится значительно больше кислорода, чем в кубометре воды. Поэтому рыбам для получения необходимого кислорода для дыхания требуется пропустить через жабры огромное количество воды. Например, акулам необходимо постоянно находиться в движении, так как их относительно несовершенные жабры требуют постоянного омывания водой.

Но не проще ли было бы водным обитателям иногда высовываться из воды и дышать воздухом, который более насыщен кислородом? Оказывается, это невозможно. На открытом воздухе складки жабр рыб смыкаются и высыхают, что приводит к недостаточной площади поверхности для извлечения кислорода из воздуха.

Только очень немногие рыбы, известные как двоякодышащие, смогли адаптироваться к дыханию атмосферным воздухом.