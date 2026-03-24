В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, ученые из Тайваня проанализировали поведение овирапторов, нелетающих динозавров с чертами, напоминающими птиц, во время инкубации и особенности вылупления их потомства. Они смоделировали процессы передачи тепла внутри кладок и сопоставили эффективность выведения с показателями современных птиц. В рамках работы исследователи также провели эксперименты с инкубатором, используя модели яиц овирапторов в натуральную величину.

еконструированный овираптор (Heyuannia huangi) обитал на территории современного Китая примерно 70-66 миллионов лет назад. По оценкам, его длина достигала около 1,5 метра, а масса – около 20 килограммов. Он устраивал полуоткрытые гнезда, в которых яйца располагались в несколько концентрических колец. Для эксперимента ученые создали модель тела овираптора: каркас сделали из дерева и пенополистирола, а "мягкие ткани" – из хлопка, ткани и пузырчатой пленки. Яйца изготовили из смолы. В двух экспериментальных кладках они были размещены двойными кольцами, как это предполагается для настоящих гнезд овирапторов.

В ходе экспериментов исследователи проверяли, как присутствие взрослой особи и разные температурные условия влияют на процесс вылупления. Выяснилось, что при более низких температурах и наличии "насиживающего" взрослого разница температуры между яйцами во внешнем кольце могла достигать 6 °C. Это, вероятно, приводило к асинхронному вылуплению – когда птенцы появляются на свет в разное время. В более теплых условиях температурная разница снижалась до 0,6 °C, что указывает на более равномерное развитие яиц. Это позволяет предположить, что в теплом климате овирапторы могли активно использовать солнечное тепло как дополнительный источник энергии.

Ученые также сравнили эффективность инкубации овирапторов с современными птицами. Большинство птиц применяют так называемую контактную инкубацию, при которой взрослая особь напрямую согревает все яйца и поддерживает стабильную температуру. Для этого необходимо, чтобы птица контактировала с каждым яйцом и была основным источником тепла. У овирапторов такие условия не выполнялись: из-за особенностей кладки взрослая особь не могла одновременно согревать все яйца.

По мнению исследователей, овирапторы, вероятно, инкубировали кладки менее эффективно, чем современные птицы. Скорее всего, они сочетали тепло собственного тела с внешними источниками, например солнечным излучением. Такой способ нельзя назвать хуже – это просто другая стратегия, сформировавшаяся в ходе эволюции и зависящая от условий среды. Авторы подчеркивают, что их выводы основаны на реконструкции гнезда и ограничены тем, что современные климатические условия отличаются от климата позднего мелового периода. Кроме того, у овирапторов, вероятно, был более длительный период инкубации, чем у современных птиц.

Тем не менее, работа расширяет представления о том, как эти динозавры высиживали яйца. Использованные методы помогают соединить физические модели с палеонтологическими данными и открывают новые возможности для изучения подобных вопросов, которые ранее было сложно исследовать.