Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кинолог назвал основные причины проблемного поведения у собак

Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Проблемное поведение у собак может возникать по разным причинам — от болезней до ошибок в воспитании. Об этом рассказал кинолог Владимир Голубев.

По его словам, резкие изменения в поведении питомца могут указывать на заболевания или полученные травмы. В таких случаях важно как можно скорее обратиться к ветеринару. Если поведение нарушено с раннего возраста, стоит проверить состояние центральной нервной системы — возможны врождённые поражения.

Другой распространённой причиной является разлука с хозяином. Некоторые собаки выражают стресс или недовольство порчей вещей. Такое поведение поддаётся коррекции, хотя в отдельных случаях возможны рецидивы.

Также важную роль играет поведение владельца. Голубев привёл пример: если собака однажды прогнала кота с участка и получила за это одобрение, она может воспринять такую реакцию как норму и начать проявлять агрессию к другим животным. Исправить подобную установку бывает крайне сложно.

Не стоит забывать и о возрасте. Наиболее сложным периодом может стать щенячий возраст, когда собака активно познаёт мир. Однако и взросление нередко сопровождается переменами в поведении, подытожил эксперт.

Читайте нас также:
#собаки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео