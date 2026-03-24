Проблемное поведение у собак может возникать по разным причинам — от болезней до ошибок в воспитании. Об этом рассказал кинолог Владимир Голубев.

По его словам, резкие изменения в поведении питомца могут указывать на заболевания или полученные травмы. В таких случаях важно как можно скорее обратиться к ветеринару. Если поведение нарушено с раннего возраста, стоит проверить состояние центральной нервной системы — возможны врождённые поражения.

Другой распространённой причиной является разлука с хозяином. Некоторые собаки выражают стресс или недовольство порчей вещей. Такое поведение поддаётся коррекции, хотя в отдельных случаях возможны рецидивы.

Также важную роль играет поведение владельца. Голубев привёл пример: если собака однажды прогнала кота с участка и получила за это одобрение, она может воспринять такую реакцию как норму и начать проявлять агрессию к другим животным. Исправить подобную установку бывает крайне сложно.

Не стоит забывать и о возрасте. Наиболее сложным периодом может стать щенячий возраст, когда собака активно познаёт мир. Однако и взросление нередко сопровождается переменами в поведении, подытожил эксперт.