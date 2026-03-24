Кошка, которая была приучена к лотку, может начать справлять нужду в других местах лишь в редких случаях. Например, если хозяин случайно закрыл комнату с лотком или не очистил его вовремя. Если такое поведение стало единичным случаем, повода для беспокойства нет. Однако, если питомец регулярно испражняется вне отведенного места, это может указывать на проблемы с мочевыделительной системой, заболевания желудочно-кишечного тракта, боли в суставах и другие недуги. Рассмотрим причины, по которым кошка может проявлять нечистоплотность.

У кошки, знакомой с лотком с раннего возраста, может быть несколько причин для такого поведения.

Отвращение

Чаще всего это чувство возникает из-за негативного опыта в прошлом.

Причиной отвращения может стать и страх. Например, если кот удобно устроился в лотке, и в этот момент раздался громкий звук, например, дрели соседа, питомец может испугаться и больше не захотеть пользоваться этим местом. Однако обычно «стартовым сигналом» для формирования отвращения служит внутренний дискомфорт, возникающий при посещении лотка, например, болезненное мочеиспускание или колики.

У пожилых котов к этим проблемам добавляются боли в суставах из-за артритов и артрозов. В таких случаях животному становится сложно и неприятно залезать в лоток с высокими бортиками. Поэтому в один «прекрасный» момент питомец может решить, что с него хватит, и начнет справлять нужду на коврик в коридоре.

Сформировавшееся предпочтение

Представьте ситуацию: в пятницу вечером владельцы уехали на выходные на дачу и оставили для кошки чистый лоток. В субботу лоток стал грязным, и аккуратное животное начало искать подходящее место для туалета. Поиски привели его на хозяйскую кровать — тут мягко, чисто и приятно пахнет, в общем, идеальное место для своих дел.

Иногда кот не успевает добежать до лотка и делает лужу по пути. После нескольких таких случаев он может решить, что испражняться строго в лоток не так уж и обязательно.

Мечение

Кошка помечает своим запахом территорию квартиры, предметы и даже владельца, чтобы чувствовать себя в безопасности. Для этого у нее есть множество способов, так как железы, выделяющие пахучий секрет, расположены на разных участках тела — вокруг глаз, на подбородке, за ушами, у основания хвоста и в межпальцевых промежутках.

Кроме того, кошки могут помечать территорию испражнениями. Некастрированные коты метят струей, а кастрированные самцы и все кошки — лужицей.

Иногда кошка оставляет фекалии на видном месте. В них содержится специфический белок Fel D1, выделяемый сальными железами. Именно он, а не шерсть, является причиной аллергии у людей на кошек. Этот белок, вероятно, связывает феромоны кошки и помогает им сохраняться в окружающей среде. Поэтому кучки в неположенном месте не обязательно указывают на болезнь питомца; возможно, это просто пометка территории.

Что делать, если кошка перестала пользоваться лотком

В первую очередь стоит посетить ветеринарную клинику, чтобы исключить болезнь как причину нечистоплотного поведения.

Поскольку питомец сам никогда не пожалуется владельцу на свое здоровье, было бы разумно добавить в график его ежегодную диспансеризацию — например, перед вакцинацией.

Состав такого чекапа зависит от истории болезни конкретного животного, но обычно включает общие клинические анализы мочи и крови, а также биохимический анализ крови.

При мочеиспусканиях в неположенных местах кошке сделают УЗИ мочевыделительной системы, а если она оставляет фекалии где попало — исследуют желудочно-кишечный тракт.

Для пожилых животных могут провести рентгенографию, чтобы исключить артриты, артрозы и другие возрастные заболевания.

Если выяснится, что причиной нечистоплотного поведения была болезнь, скорее всего, после лечения проблема решится сама собой. Однако, если за время болезни у животного сформировалось отвращение к лотку или предпочтение к другому месту, после выздоровления с ним придется поработать. Рассмотрим все по порядку.

Оцениваем условия содержания кошки

Идеальные условия для животного — это когда у него достаточно еды и воды, питомец чувствует себя в безопасности, а хозяева не пытаются его чрезмерно одушевить. То есть он может оставаться собой — точить когти, прятать «добычу», прятаться в укромные места и проявлять видоспецифическое поведение.

Если какую-то из этих свобод ограничивают, кошка может начать справлять нужду вне лотка, чтобы вернуть ощущение комфорта. Понять такое поведение можно, но это не значит, что с ним нужно смириться.

Обращаем внимание на наполнитель

Кошки обычно предпочитают наполнитель мелкой фракции без ароматизаторов — он должен быть максимально похож на землю или песок. Однако бывает, что питомец испытал сильную боль в лотке, и теперь все, что с этим связано, вызывает у него отвращение.

В таком случае стоит попробовать другой вид наполнителя. Как вариант, подойдут и впитывающие пеленки.

Убираем специфический запах

Если кошка один раз справила нужду на коврик или другую впитывающую поверхность, в следующий раз она найдет это место по запаху, даже после обработки дезинфектантами.

В таких случаях помогут средства на основе ферментов. Если пострадало кресло или диван, средство можно ввести шприцем — попав в толщу наполнителя, оно уничтожит запах впитавшейся мочи без вреда для мебели.

Проявляем хитрость

Если поставить лоток в то место, которое кошка выбрала для туалета, скорее всего, она им воспользуется. Если это так, можно постепенно сдвигать лоток в нужном направлении, пока не будет достигнута желаемая локация.

Также можно ограничить доступ животного к «несогласованному» месту для испражнений. Хорошо, если это помещение можно запереть, но если такой возможности нет — придется проявить креативность. Например, можно поставить на это место миску с кормом, когтеточку или любой другой предмет, который не ассоциируется у кошки с туалетом.

Возможно, как только кошка отучится справлять нужду в одном неположенном месте, она начнет делать это в другом, не менее неположенном. Тогда придется повторить все сначала, но в большинстве случаев одного раза бывает достаточно.

Иногда всех перечисленных действий может оказаться недостаточно. Например, если речь идет о тревожных, пугливых питомцах или в доме живет несколько кошек, и одна донимает другую. В таком случае можно попробовать использовать средства с феромонами или антидепрессанты. Однако перед тем как их давать, медикаментозную поддержку питомца обязательно нужно обсудить с ветеринаром, чтобы не навредить животному.