Видят ли собаки телевизор так же, как люди?

Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Видят ли собаки телевизор так же, как люди?

Телевизор для собак выглядит совсем иначе, чем для человека, и дело не только в зрении.

Четвероногие воспринимают происходящее на экране как набор размытых движений в ограниченной цветовой гамме — в основном в сине-зеленых тонах. При этом их внимание в первую очередь привлекают движение и знакомые звуки, а не сама картинка.

Однако надолго экран не удерживает интерес питомца. Животное довольно быстро «теряет» к нему внимание, поскольку не получает привычных сигналов: у изображений нет запаха, они не существуют в реальном пространстве и никак не взаимодействуют с собакой. Для нее это скорее странная иллюзия, чем полноценный объект.

Такое восприятие связано не с уровнем интеллекта, а с особенностями чувств. Если человек ориентируется преимущественно на зрение, то у собак ведущую роль играют обоняние и слух. Именно сочетание разных ощущений помогает им понимать окружающий мир.

Поэтому, когда собака внимательно смотрит на экран, наклоняя голову и прислушиваясь, она воспринимает происходящее совсем не так, как человек. Для нее это не фильм в привычном смысле, а набор сигналов, часть из которых остается непонятной, но может вызывать интерес.

