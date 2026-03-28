Панцирь морской черепахи хранит историю её жизни. Он состоит из кератиновых щитков, которые растут слоями, подобно годичным кольцам. Каждый слой фиксирует химические сигналы окружающей среды.
Учёные из Университета Флориды разработали метод чтения этой записи. Они использовали радиоуглеродное датирование и «бомбовый импульс» — следы ядерных испытаний середины XX века, сохранившиеся в океане. По этим меткам можно восстановить хронологию жизни черепахи с точностью до нескольких месяцев.
Исследование показало, что рост панциря замедляется в периоды экологического стресса. У нескольких черепах одновременно наблюдалось замедление роста во время красных приливов и цветения саргассума. Это указывает на общие угрозы, а не на индивидуальные особенности. Молодые черепахи в открытом океане растут медленнее, чем прибрежные. Самки замедляют рост в сезоны размножения.
Панцирь не только защищает черепаху, но и работает как бортовой самописец. Он фиксирует, где животное обитало, чем питалось и когда сталкивалось с опасностью. Метод можно применить и к другим животным со слоистыми тканями. Для сохранения морских видов важно не только знать, где они живут сейчас, но и понимать, через что они прошли. Панцирь рассказывает эту историю слой за слоем.
Оставить комментарий