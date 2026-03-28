Учёные из Университета Флориды разработали метод чтения этой записи. Они использовали радиоуглеродное датирование и «бомбовый импульс» — следы ядерных испытаний середины XX века, сохранившиеся в океане. По этим меткам можно восстановить хронологию жизни черепахи с точностью до нескольких месяцев.

Исследование показало, что рост панциря замедляется в периоды экологического стресса. У нескольких черепах одновременно наблюдалось замедление роста во время красных приливов и цветения саргассума. Это указывает на общие угрозы, а не на индивидуальные особенности. Молодые черепахи в открытом океане растут медленнее, чем прибрежные. Самки замедляют рост в сезоны размножения.

Панцирь не только защищает черепаху, но и работает как бортовой самописец. Он фиксирует, где животное обитало, чем питалось и когда сталкивалось с опасностью. Метод можно применить и к другим животным со слоистыми тканями. Для сохранения морских видов важно не только знать, где они живут сейчас, но и понимать, через что они прошли. Панцирь рассказывает эту историю слой за слоем.