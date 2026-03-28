Ученые случайно обнаружили неожиданную способность шмелей 0 259

Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые случайно обнаружили неожиданную способность шмелей

Матки шмелей оказались способны выживать под водой вплоть до одной недели. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на новое исследование.

Открытие оказалось случайным: эколог Сабрина Рондо заметила, что конденсат из холодильника накапал в контейнер, где находились четыре шмелиные матки. При этом насекомые остались живы.

Отмечается, что матки находились в состоянии диапаузы — своеобразной спячки, характерной для зимнего периода. Ранее считалось, что во время таяния снега и сильных дождей шмели могут погибать от затопления, однако теперь ученые предполагают, что они способны переживать погружение в воду на протяжении недели.

Чтобы проверить это, исследователи воспроизвели зимние условия: шмелиных маток ввели в диапаузу на четыре-пять месяцев, после чего погрузили в воду на восемь дней. В ходе эксперимента ученые отслеживали метаболизм насекомых и их физиологические изменения.

Выяснилось, что матки продолжают газообмен и дышат, поддерживая низкий уровень метаболизма. По словам ученых, шмели не используют только одну стратегию: подводный газообмен сочетается с анаэробным метаболизмом, что помогает им выживать в экстремальных условиях.

Специалисты предполагают, что шмели могут дышать под водой благодаря тонкому слою воздуха вокруг тела, который, как известно, используется и другими насекомыми для обмена кислорода и углекислого газа с окружающей средой.

#насекомые #экология #метаболизм
