Во многих отдаленных прудах и озерах, никак не связанных с какими-либо другими водоемами, зачастую можно встретить пресноводных рыб, однако ученым до настоящего момент было неизвестно, каким образом они там оказываются.

Группа зоологов из французского Университета Тулузы решила проверить наиболее популярную теорию об этом, и они убедились, что колонизации водоемов окунями способствуют утки и другие околоводные птицы.

Так, считается, что икринки рыб могут выживать в ЖКТ птиц, и они вылупляются уже в новых водоемах. При этом подтвердить жизнеспособность этой теории не удавалось, хотя ученые действительно установили, что икра может выживать в птичьих желудках и кишечниках.

Французские специалисты в своем исследовании в первую очередь отвергли версию о том, что рыб переносят люди, поскольку в результате опросов лишь один из рыбаков рассказал, что выпустил окуней в другой водоем, и к тому же генетическое разнообразие в этом случае было бы выше, а на деле различия между окунями из закрытых и открытых озер отсутствуют.

Исследователи сочли расселение рыб с помощью птиц самой жизнеспособной версией, отметив, что это происходит в период с конца января по начало февраля. Ученые заключили, что кладки окуней могут легко прилипать к лапам или оперению птиц, а также они могут переноситься с пометом пернатых.