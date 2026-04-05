Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Умнейшая собака на планете: удивительная история бордер-колли по имени Чейсер

Дата публикации: 05.04.2026
Изображение к статье: Умнейшая собака на планете: удивительная история бордер-колли по имени Чейсер

Чейсер, дожившая до почтительных 15 лет, по собачьим меркам, обладала способностью распознавать более тысячи существительных на слух и приносить своему хозяину соответствующие предметы. Это сделало её известной как самая умная собака в мире. Неизвестно, что сама Чейсер думала об этом, но, по крайней мере, она не использовала свои знания, чтобы жаловаться на жизнь.

 

История Чейсер началась в 2004 году, когда Джон Пилли, бывший психиатр и на тот момент пенсионер, приобрёл щенка в Южной Каролине. Бордер-колли — это служебная собака, выведенная на границе Англии и Шотландии, что и объясняет её название. Как и все колли, эти собаки отличаются высоким интеллектом, однако его уровень никто не оценивал всерьёз.

Неизвестно, задумывал ли Джон Пилли провести научный эксперимент или просто развлекался в свободное время. В любом случае, он три года обучал свою собаку, показывая ей незнакомые предметы и произнося их названия около 40 раз. Затем он прятал предмет и просил Чейсер найти его и принести.

Для обучения он использовал 800 мягких игрушек, 116 мячей, 26 фрисби и набор пластиковых предметов, в итоге научив Чейсер 1022 существительным. Таким образом, было установлено, что собака может запоминать по одному новому слову в день на протяжении длительного времени. Из сообщения Independent неясно, является ли достигнутый результат максимальным или эксперимент был прекращён по другим причинам.

Чейсер скончалась 29 июля 2019 года в возрасте 15 лет. Она проживала с женой своего прежнего хозяина Салли и их дочерью Робин в Спартанбурге, штат Южная Каролина. Джон Пилли ушёл из жизни в возрасте 89 лет.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео