Домовые воробьи признаны основными переносчиками инфекций на птицефабриках 0 48

В мире животных
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Домовые воробьи признаны основными переносчиками инфекций на птицефабриках

Исследователи из испанского Научно-исследовательского института охотничьего хозяйства применили фотоловушки для оценки рисков взаимодействия между дикими и домашними птицами. В ходе исследования было установлено, что дикие пернатые чаще всего попадают на птицефермы, а домовой воробей является наиболее распространённым видом, контактирующим с сельскохозяйственной птицей.

 

По информации испанского ветеринарного портала Animal’s Health, в последние годы птицеводство стало стремиться к улучшению условий содержания, что позволяет птицам проявлять естественное поведение и взаимодействовать с почвой и окружающей средой. Однако это привело к более частым и тесным контактам между домашними и дикими птицами, поскольку птицефабрики, где имеются еда и вода, привлекают множество мигрирующих видов.

Это значительно увеличивает риск заноса патогенов, с которыми птицы сталкиваются во время миграции, и способствует распространению различных инфекций, таких как птичий грипп, сальмонеллёз и коронавирусы.

Ученые использовали фотоловушки для анализа частоты контактов между домашними и дикими птицами на различных птицеводческих предприятиях, а также для определения их сезонной зависимости. Результаты показали, что дикие птицы чаще всего встречаются на фермах, где разводят красных куропаток. На втором месте находятся фермы по разведению кур-несушек как клеточного, так и бесклеточного содержания. Наиболее распространёнными дикими птицами, наблюдаемыми на птицефермах, являются домовые воробьи и черные скворцы. Также отмечается, что дикие птицы чаще всего появляются на птицефермах в начале лета, когда в условиях средиземноморского климата доступность пищи и воды ограничена.

Читайте нас также:
