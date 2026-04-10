Найден новый способ борьбы с комарами — без ядов

Дата публикации: 10.04.2026
Изображение к статье: Найден новый способ борьбы с комарами — без ядов
ФОТО: dreamstime

Исследователи Колумбийского университета обнаружили в кишечнике самки комара Aedes aegypti шесть клеточных скоплений, которые после приёма крови подавляют желание кусать людей.

Рецептор NPYLR7 в этих клетках, а не в мозге, превращает питательные вещества крови в желток для развития яиц.

При отключении гена комары пили кровь и откладывали яйца обычного размера, однако вылупляемость снижалась, а уровень белка в яичниках уменьшался. Мутанты теряли способность усваивать пищу при разбавленном питании, тогда как дикие самки снижали кладку с 82 до 28 яиц.

Клетки прямой кишки взаимодействуют с соседними нервами, выделяя риамид и повышая уровень кальция в ответ на аминокислоты. Электронная микроскопия показала, что у нормальных самок после еды формируются сигнальные пузырьки, тогда как у мутантов они отсутствуют. У млекопитающих кишечные сенсорные клетки образуют синапсы с нервами и передают сигналы о питательных веществах за миллисекунды, что указывает на древнюю эволюционную связь между кишечником и контролем аппетита.

Новые соединения, активирующие NPYLR7, подавляют кровососание в дозах в 100 раз ниже, чем старые молекулы. Кишечная мишень доступнее, чем мозговая, что открывает путь к созданию приманок, изменяющих поведение.

Неизвестно, действует ли тот же механизм у других кровососущих видов. Если учёным удастся вмешаться в эту сигнальную цепочку извне, это может стать практическим способом предотвращения укусов комаров без ожидания эволюционных изменений.

#медицина #наука #насекомые #технологии #генетика #биология #исследования
