«Существуют случаи, когда животные выбирают ложиться именно на те участки тела хозяев, где ощущается боль или дискомфорт. Однако, даже если у человека есть заболевание, питомец не способен его вылечить, – поясняет ветеринар скорой помощи Вячеслав РУСЯЕВ. – Привязанность кошек к лежанию на людях объясняется их любовью к теплу, ведь температура человеческого тела создает для них комфортные условия. Если же у человека наблюдается повышенная температура, это становится настоящей идеальной «грелкой» для кошек, так как хозяин остается неподвижным и теплее, чем обычно.

Тем не менее, в некоторых ситуациях присутствие питомца действительно может способствовать улучшению состояния человека во время болезни. Например, при головной боли или стрессе монотонное мурлыканье кошки может оказывать успокаивающее действие на человека».